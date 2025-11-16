黑色星期五優惠大合集！
【屈臣氏】黑五購物激賞 網店買滿$999即減$110（即日起至02/12）
屈臣氏網店推出「黑五購物激賞 」，由即日至12月2日，買精選產品滿指定金額仲可以獲得豐富禮品：
滿$538，輸入優惠碼【BLKFRI25】送維他0糖檸檬茶飲品 + KIWI HOUSE增肌護心營養粉25克 + 牙齦適健齒護齦特強清新牙膏25克
滿$899，輸入優惠碼【3ADAP】送Verbatim旅行萬能蘇
滿$999，輸入優惠碼【LESS110】即減$110
—
日期：即日起至2025/12/02
地點：屈臣氏網店
＝＝＝＝＝＝＝
