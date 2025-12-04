【屈臣氏】精選產品任你揀 買2送1（即日起至優惠結束）

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
【百佳】買滿$120即送總值$50優惠券（05/12-14/12）
百佳12月5日起推出多重優惠益佳坊！於12月5日至12月14日期間到百佳門市買滿$120即送總值$50優惠券（$15門市限定優惠券 X2及$20 PNS網購送貨限定優惠券 X1）！YAHOO著數 ・ 4 小時前
百佳買2件李錦記XO醬送總值$121.9禮品、三哥全新常餐八達通買1送1｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 4 小時前
Lemaire狂減低至半價！抵買產品不止牛角包 最平$1XXX買到小白鞋、極簡「錐形褲」
來到超適合穿Lemaire的季節！有在關注「牛角包」的各位，相信大家都超愛Lemaire的配色與設計，無論何時都不會過時。最近，Mytheresa有開放sale專區，Lemaire不僅「牛角包」有低至7折優惠，連超人氣針織裙、「錐形褲」都有低至半價即可買到，最平$1,640就可以買到亞麻帆布製的小白鞋，趁現在有碼數，大家快快入手，在這個冬日做個精緻的時尚達人吧！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
Harrods香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年12月最新優惠低至28折/香港免運費/免費退貨/網購教學
Harrods是英國頂級大型百貨公司，有去過當地的朋友仔相信都會被其奢華的外觀吸引，氣勢十足！不過未必個個都可以去到門市入貨，令不少人都開始轉戰去Harrods網購，品質有保證之餘，款式又夠新、夠齊，而且很多產品的定價都比香港平一截，如果遇上減價就抵上加抵！Harrods現時減價區低至28折，今期值得入手Veja波鞋低至$810、男裝Polo Ralph Lauren外套低至$660、冷衫低至28折！Yahoo購物為大家整合Harrods Promo Code、Harrods優惠碼，讓大家在Harrods HK以優惠價購物。即睇Harrods網購教學，免運費詳情與退貨教學，有時Harrods更會推出限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 5 小時前
最後一件快搶！NET-A-PORTER低至半價：Lisa愛牌Margiela「分趾鞋」、Zendaya代言超好著ON跑鞋大劈價
年尾完全是令人消費的月份，先有雙11，後有Black Friday優惠，也有不少網站將減價熱度延至年尾，名牌網NET-A-PORTER是其中之一，終於來到半價優惠，超多人氣單品大劈價，超快就已經賣到剩下最後一件，快來搶購心頭好！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung M7 智能顯示器歷史低價，HK$1,950 購 32 吋 4K 多功能螢幕直送到港
Black Friday Week 落幕後，Samsung 旗下的 M7 智慧顯示器倒是更新了歷史低價。目前它的 32 吋型號（M70F）正在 Amazon 上以 US$250 的價格促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung EVO Select microSD 卡歷史低價，HK$260 購 512GB 可享滿額免運
手邊缺 microSD 卡的朋友看過來！Samsung 去年推出的 EVO Select 卡 Black Friday 期間在 Amazon 上促銷。512GB 容量回歸了歷史低點，只要 US$33 即可入手。Yahoo Tech HK ・ 26 分鐘前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Willen II 近 7 折，歷史新低 HK$700 型格小喇叭直送香港
Marshall 旗下的 Willen II 小喇叭在 Amazon 上刷新歷史低價！目前這款產品正在以 US$90 的售價促銷，換算後約為 HK$700，而且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 20 小時前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆
現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
新聞女王² ｜張松枝被余詩曼當眾踢爆後五大情緒轉換晒頂級演技
「晶耀學院」個案告一段落，原來Man姐（佘詩曼飾）信奉宏光大師、及幫學院帶風向洗白只是「假象」，Man姐真正目的是借故親近宏光大師（張松枝飾）並搜集其罪證。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 1 小時前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 6 小時前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 18 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 21 小時前
本地｜屈穎妍《先治好惹來蒼蠅的問題》：宏福苑大火乃人禍
立場建制的傳媒人屈穎妍昨日（2日）在《大公報》發表題為《先治好惹來蒼蠅的問題》評論文章，批評大埔宏福苑火災乃是人禍，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變，「但願這場火能警醒我們，能照亮我們的前路」。 屈穎妍點出，市民遇事經常「報東張」，惟《東張西望》不是新聞部門，主持人是藝員不是記者，市民卻願意把伸寃的寄望托付給一個娛樂節目，箇中原因不禁令人反思。 屈穎妍稱，如果民生小事你打個電話到相關政府部門能得到火速處理，找個當區議員可以立即幫你排難解紛，去報館投訴問題成了社會現象被剖析報導，「我相信，沒有人願意上《東張》蒙頭變聲地接受訪問。」 屈續說，她這幾年收到最多的求助，就是來自不同屋苑街坊、業主委員甚至法團人士的投訴。他們不想上電視，不想身份被曝光，「想我為他們出頭」。 屈引用劉德華在電影《焚城》的一句對白「人禍，有時比天災更可怕！」，指出「蒼蠅不叮無縫的蛋，要先治好惹來蒼蠅的問題。」，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變。 綜合傳媒報道，原來屈穎妍的文章曾被大幅修改，原文形容市民遇事經常「報東張」，其實是代表政府部門、議員政黨、傳統媒體「失敗與失效」；Fortune Insight ・ 1 天前
楊梓瑤布吉大晒水着放題 梳化沙灘吊床拗腰喪影相
【on.cc東網專訊】前港姐楊梓瑤（Amina）近日在社交網派福利，分享到泰國布吉島的旅行相。擁有高挑模特兒身材的她亳不吝惜美好身段，上映水着放題，分享多張三點式泳衣照，大騷滑嫩肌膚及弗到漏身材。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前