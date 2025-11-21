Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【屈臣氏】門市無門檻88折（只限21/11）

易賞錢會員今日（11月21日）到屈臣氏指定門市可享全場無門檻 88折，仲有其他多重驚喜等緊你！

易賞錢會員限時驚喜：

優惠1. 全場無門檻88折

優惠2. 買任何護膚/美妝產品滿$150(不包括男士護膚產品)，送$50屈臣氏護膚/美妝產品優惠券

優惠3. 買精選傷風感冒中西藥產品滿$150，送$10屈臣氏中西藥產品優惠券

優惠4. Alipay HK 香港用戶買滿$200，即減$20（只限門市）

日期：2025/11/21

地點：屈臣氏指定門市

