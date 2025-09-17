銀債開售｜專家建議抽 30 手
【屈臣氏】紅磡商業中心分店限定 買滿$388即送$50優惠券（即日起至28/09）
屈臣氏紅磡商業中心新店推出開幕優惠，由即日起至9月28日，易賞錢會員於紅磡商業中心新店購物滿$388，獨家送屈臣氏$50優惠券！
日期：即日起至2025/09/28
地點：九龍紅磡馬頭圍道 37-41 號紅磡商業中心地下 45-47 號舖
聖誕倒數月曆2025｜24折買ASOS Advent Calendar！$1,089入手26件美妝護膚產品：Charlotte Tilbury光影筆、ELEMIS睡眠晚霜
聖誕倒數月曆2025陸續登場！別以為全部Advent Calendar都要數千元一盒，其實不少品牌一千元左右就已經可以入手，而且產品亦都相當高質！率先為大家介紹每年都被秒掃的ASOS Advent Calendar，其網購平台每年都會推出自家聖誕倒數月曆，今年26件禮物只需$1,089就買到，價錢經濟又實惠，當中包括秋冬必備的L'Occitane Cherry Blossom護手霜、Lainege有色潤唇膏、Charlotte Tilbury光影筆，以及香港官網熱賣到缺貨的ELEMIS超能量滋養睡眠晚霜等，其中更有不少是Full Size上陣，非常划算！趁現在有貨就快手落單，買來做聖誕禮物或自用都很吸引！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【Aeon】心動價商品 小寧波湯丸$14.9（即日起至30/09）
Aeon精選最新心動價商品低至$7.9，今期特別推介有零食、雜貨、服飾、家品、床品同電器等，包括九龍城寨炸魚蛋/墨魚丸/炸魚角/白魚蛋 $9.9/件、灣仔碼頭海參鮮蝦迷你水餃/精饌系列瑤柱迷你水餃$13.9/件、小寧波湯丸 $14.9/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
松本清北角匯店9.18開幕！5大自家品牌好物推薦、開幕期會員限定9折＋滿$300送$30優惠券
松本清在7月尾才於康城開店，過了一回來到9月就在北角匯插旗。日本人氣連鎖藥妝店「Matsumoto Kiyoshi 松本清」於2025年9月18日進駐北角匯，開設第15間分店！鄰近港鐵北角站，步行約1分鐘即可到達，方便區內居民及訪客輕鬆前往。Yahoo Style HK ・ 1 天前
最後一天優惠合集！KFC格格脆薯塊買1送1、OK便利店買飯糰送維他冷泡無糖茶（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 44 分鐘前
【優品360】任何購物加$19換珍殿紅燒鮑魚4隻裝（即日起至18/09）
優品360有「一買即換」優惠，即日起至9月18日，任何購物可以優惠價換優品360產品，如加$10換YBC Levain 芝士夾心餅16件裝、加$18換純甄原味啜啜乳酪200克x4件裝、加$19換珍殿紅燒鮑魚4隻裝200克、加$28換麥維他朱古力橙餅2件、$75換福斯蒂諾酒莊V珍藏級紅酒750毫升。YAHOO著數 ・ 21 小時前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年9月優惠低至2折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter減價區低至2折，Yahoo購物專員推介入手Brunello Cucinelli Tote Bag低至半價、JOSEPH黑色長裙低至2折、ISABEL MARANT打結設計皮帶只是$826！不過部分減價產品數量不多，事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限16/09）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏毛孔潔淨泥膜 100克 $148/2件、屈臣氏棉柔細緻面紙(旅行裝) 5包裝X110張買1送1、NATURALS BY WATSONS 摩洛哥堅果潤唇膏 $21.9/件、屈臣氏奧米加-3深海魚油1000毫克200粒 $139/件！YAHOO著數 ・ 22 小時前
Amazon優惠｜Samsung T7 便攜 SSD 近底價，HK$1,780 入手 1,050MB/s 隨身 4TB 存儲
數據儲存需求越來越大，想找便宜但高品質的 SSD？Samsung T7 便攜 SSD 正以 Amazon 上以接近歷史低價的價格促銷，4TB 型號現在只要 US$230 即可入手。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
【百佳】原箱優惠 津路原箱烏龍茶平均$6.7/支（即日起至18/09）
百佳網店精選原箱優惠，今日（9月15日）全網買滿$800憑優惠碼「MB15」更可即享92折！精選產品包括雀巢原箱香滑咖啡 250毫升6罐裝4排 $133/箱（買2箱再送15支雀巢咖啡椰青美式咖啡 /絲滑椰奶咖啡飲料）、可口可樂/ 雪碧/ 芬達/ 玉泉原箱汽水 330毫升8罐裝3排 $80/箱、津路原箱烏龍茶 500毫升24支 $160/箱、TEMPO 原箱三層印花衛生紙27卷裝 $89/箱（買滿$258送Miffy限定版摺叠行李袋1個、滿$408再送Miffy限定版縮骨遮！YAHOO著數 ・ 1 天前
Amazon 海外代購、代運攻略 2025
對於持續關注 Yahoo Tech 的讀者們，時常也會看到我們帶來不少 Amazon 的減價、折扣優惠，很多都是已經編輯千挑萬選，能夠一鍵免費送貨到門前的商品。然而間中也有不少大額折扣或是特殊商品都會有地區限制，這時候只需要借助代購、代運服務，就可以順利買得心頭好了！Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 3 小時前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 20 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 23 小時前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 1 天前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」
姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 1 天前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前