【屈臣氏】全場無門檻88折+送高達$50優惠券（只限08/11）

屈臣氏今日（11月8日）再推易賞錢會員限時驚喜，門市及網店全場無門檻88折（網店優惠碼「HAPPY12」），買任何護膚/美妝產品滿$150(不包括男士護膚產品) 送$50屈臣氏護膚/美妝產品優惠券！另外，指定滙豐信用卡單一簽帳滿$400享92折，綁定滙豐白金Visa卡或滙豐easy信用卡至「易賞錢 」App並以該卡作合資格卡單一簽帳滿 $400 ，即享額外92折！

屈臣氏網店傳送門

日期：只限2025/11/08

地點：屈臣氏門市及網店

