Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【屈臣氏】全場無門檻88折+送高達 $100優惠券（17/10-18/10）

屈臣氏一連兩日（10月17-18日）推出易賞錢會員限時驚喜4重賞，門市及網店全場無門檻88折（網店優惠碼「HAPPY12」）；買任何護膚/美妝產品滿$150 (不包括男士護膚產品)送$50護膚/美妝產品優惠券，買精選骨骼關節或成人營養產品滿$350送$50屈臣氏健康產品優惠券！

另外，指定滙豐信用卡單一簽帳滿$400享92折，綁定滙豐白金Visa卡或滙豐easy信用卡至「易賞錢 」App並以該卡作合資格卡單一簽帳滿 $400 ，即享額外92折！(優惠只限10月18日)！

屈臣氏網店傳送門

日期：2025/10/17 - 2025/10/18

地點：屈臣氏門市及網店

