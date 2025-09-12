【屈臣氏】全場無門檻88折+送高達$130優惠（只限12/09）

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【屈臣氏】全場無門檻88折+送高達$130優惠（12/09-13/09）

屈臣氏一連兩日（9月12-13日）推出易賞錢會員限時驚喜3重賞，門市及網店全場無門檻88折（網店優惠碼「HAPPY12」），買任何護膚/美妝產品滿$150(不包括男士護膚產品) 送$50屈臣氏護膚/美妝產品優惠券！另外，憑銀聯手機Pay或銀聯二維碼單一簽賬滿 $800即減 $80！

屈臣氏網店傳送門

日期：2025/09/12 - 2025/09/13

地點：屈臣氏門市及網店

