【屈臣氏】一日限定買滿 $888即減 $100 即睇指定分店邊間最近👉🏻

不知道大家有沒有聽過尼特族這個詞?原來就是指那些不上學、上班、進修與不參加就業輔導的年輕人，不過，尼特族其實在現代社會都很常見的，就像，在2013年時，英國統計18歲~24歲的年輕人，原來五個人中有一個就沒有工作，所以尼特族的現象在全世界都有的!個人是認為在發達國家這些人大多的父母都有房子，而且兄弟姐妹也不多，因此可以分到比較多的資源，加上低學歷的人在社會找到好的工作不容易，因易乾脆直接在家什麼都不做，直接等家人來養~

Japhub日本集合 ・ 1 天前