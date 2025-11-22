44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
【屈臣氏】全場無門檻88折（只限22/11）
屈臣氏今日（11月22日）再推易賞錢會員限時驚喜，門市及網店全場無門檻88折（網店優惠碼「HAPPY12」），買任何護膚/美妝產品滿$150(不包括男士護膚產品) 送$50屈臣氏護膚/美妝產品優惠券，買精選傷風感冒中西藥產品滿$150，送$10屈臣氏中西藥產品優惠券！
另外，Alipay HK 香港用戶於門市買滿$200，即減$20！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：只限2025/11/22
地點：屈臣氏門市及網店
＝＝＝＝＝＝＝
