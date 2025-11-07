針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
【屈臣氏】全場無門檻88折+送迷你紙手帕12包裝（只限07/11）
屈臣氏今日（11月7日）推出易賞錢會員限時驚喜3重賞，門市及網店全場無門檻88折（網店優惠碼「HAPPY12」）；買任何護膚/美妝產品滿$150 (不包括男士護膚產品)送$50護膚/美妝產品優惠券，用 AlipayHK 單一簽帳滿 $200 即減 $20！
同時，仲有1日限定豐富禮品：
任何消費獨家送屈臣氏迷你紙手帕12包裝
買健康、護膚或美妝產品滿 $888，送TRU NIAGEN 樂加欣 BEAUTY 50毫克 60粒 (價值 $549) (只限指定分店)
—
日期：2025/11/07
地點：屈臣氏門市及網店
