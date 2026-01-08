Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【屈臣氏】全場無門檻88折+送高達$140優惠券

屈臣氏今個星期五、六（1月9-10日）進行易賞錢會員限時驚喜，門市及網店全場無門檻88折（網店優惠碼「12OFF」）！

同時，買任何護膚/美妝產品滿$150(不包括男士護膚產品) 送$50護膚/美妝產品優惠券；買精選骨骼關節健康產品及成人奶粉滿$350，送$50指定健康產品優惠券！

使用DBS COMPASS VISA買滿$400或以上，可享$40屈臣氏電子優惠券；用WeChat Pay HK付款，買滿$300即減$15！

屈臣氏網店傳送門

日期：2026/01/08 - 2026/01/09

地點：屈臣氏門市及網店

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso