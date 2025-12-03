Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

【屈臣氏】門市買滿$199 加$1換斧頭牌洗潔精＋送$50優惠券（即日起至04/12）

屈臣氏由即日起至12月4日，易賞錢會員於門市購物滿$199，只需加$1就可以換購斧頭牌護膚洗潔精補充裝1100克檸檬/西柚/茉莉白茶味（價值 $25.9），再送$50屈臣氏優惠券，數量有限，換完即止。

—

日期：即日起至2025/12/04

地點：屈臣氏門市

＝＝＝＝＝＝＝

