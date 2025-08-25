屋宇署就安達臣道地盤提逾200檢控 工會稱對業界有震懾力

屋宇署因應觀塘安達臣道地盤鋼筋未符合標準，向兩間涉事的建築公司及相關人士提出超過200項檢控。建造業總工會理事長周思傑表示，屋宇署今次發出多項檢控對業界有震懾力，但關注監管是否有漏洞。 周思傑在本台節目《千禧年代》說，涉事的兩間建築公司，亦即原先的承建商精準建築工程及其後接手項目的卓越天工，公司負責人是同一班人，只是用另一公司名字再承包工程，等同「換湯不換藥」。 周思傑關注事件會否涉及招標價低者得，建議當局加強監督工程，多些突擊巡查，同時考慮以先進科技，例如以無人機，監控工程。 工程界立法會議員盧偉國在同一節目表示，屋宇署提出超過200項檢控是極為少有，相信能令業界警惕。今次事件亦反映本港有完善制度，警示業界要做好工程，否則「走唔甩」。 盧偉國指出，今次涉及企圖偷工減料，暪天過海的行為要不得，減少或沒有鋼筋的石屎不夠力，會嚴重影響樓宇安全或造成人命財產損失。被問到有工會反映，有業界人士在趕工時會對漏鋼筋視而不見，盧偉國不認為這方面是普遍現象，本港重視建築安全，按規矩認真做仍然佔大多數。 對於要否提升監管工作，盧偉國認為廉署早前已就今次事件拘捕10人，涉及總承建商和地盤監督人員，相信大家都會警惕。他說發展商承諾會做補救工作，但相信補救複雜，不排除要拆卸部分地方。