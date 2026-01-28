屋宇署巡查322幢大維修樓宇 發現13幢無遵從消防安全預防措施

觀塘曉麗苑法團第八屆管委會近日於社交平台發文，指屋苑曉天閣一中層單位住戶把個人物品懸掛在走廊天花的食⽔喉管，同時在屋外接駁了有電⼒裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，亦對鄰⼾及整幢⼤廈均造成安全隱憂。法團稱屋苑管理處已向該單位業主分別發出兩次書面信，但不獲理會，因此上周法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，要求他們盡快處理。法團強調，若業主繼續漠視警告，法團將指示律師入稟法院，申請禁制令以移除相關裝置，並會向法庭申請訟費命令，由該業主承擔所有法律開支。千萬不要以為買了單位，有權使用物業就可以任意妄為！業主的權力、責任和義務均受大廈公契所約束。大廈公契即居住規則，公契由發展商草擬，是一份具法律效力的文件，當中涵蓋屋苑守則，對物業的管理、居住和使用制定限制。買家於簽樓契時，有列明業主須繼續承諾遵守大廈公契。換言之，發展商與首名業主簽署公契後，其後的新業主只能默認同意，即使單位日後轉手，下一手業主亦受大廈公契約束。基本上，公契會列明有關大廈的管理及居住 / 使用規則，特別是大廈的公共地方（例如入口和升降機大堂、走廊、樓梯和升降機等），公共地方由大廈的所有單位業主共同享用。而一份詳盡的公契可多達

28Hse.com ・ 2 小時前