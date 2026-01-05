屏山鄧氏父女檔推出新品牌「盆承」 百年圍村滋味變成蝴蝶酥！

鄧氏宗族的第26代傳人「聯哥」鄧聯興，多年來堅持用柴火和新鮮食材，守著最傳統的屏山盆菜風味，被大家尊稱為「盆菜元帥」。不過，傳統要傳下去，不能只靠守舊。今年，聯哥和女兒Cecilia Tang一起動腦筋，推出全新品牌「盆承 TANG POON CHOI」，把盆菜和「九大簋」的經典味道，變成精緻的烘焙點心，讓年輕人甚至外國遊客，都能輕輕鬆鬆帶走一份香港圍村的回憶。

品牌名字「盆承」很有意思，「承」既代表傳承，也代表承諾。包裝設計也完全跳脫傳統中式紅紅綠綠的框框，用鮮明的桃紅色配上流金線條和幾何圖騰，靈感來自盆菜圓盆層層疊疊的樣子，既有團圓的喜氣，又充滿年輕活力，看起來就像一件潮流單品。

極致鮮味・土魷蝴蝶酥 (Dried Squid)

土魷（乾魷魚）是屏山盆菜中不可或缺的提鮮靈魂。品牌將嚴選土魷經過鮮磨處理，融入充滿牛油香氣的酥皮之中。入口瞬間，海洋的鹹鮮與焦糖的甜脆在口中碰撞，迸發出極具層次的「港式鮮味 (Umami)」，風味濃郁醇厚，令人一試難忘。





清爽解膩・子薑菠蘿味蝴蝶酥 (Ginger & PineappleFlavoured)

靈感源自九大簋中的子薑菠蘿。菠蘿味的天然果甜與子薑獨有的溫潤辛香完美結合，酸甜中帶有一絲微辣的餘韻，清新解膩，彷彿是吃完豐盛盆菜後的最佳點綴。





大地氣息・花菇蝴蝶酥 (Flower Mushroom)

嚴選頂級厚身花菇，取其濃郁的泥土芬芳與菌香，與酥脆的蝴蝶酥層層交織。花菇的幽香中和了甜度，帶來優雅而深沉的東方韻味。





神仙鴨變奏・芋頭鴨風味 (Taro Duck)

靈感來自九大簋中的「神仙鴨」（又稱芋頭鴨）。這道菜講究芋泥與鴨肉的完美融合。我們以手工香脆曲奇包裹著夢幻紫色的芋頭白朱古力內餡，口感絲滑綿密，完美復刻了芋泥的濃郁香氣，帶來入口即化的幸福感。





開胃經典・梅子鴨風味 (Plum Duck)

靈感來自「梅子鴨」。特選酸甜梅子融入餡料，呈現出優雅的煙粉黛色。酸、甜、鹹三種滋味在曲奇中達到微妙平衡，生津開胃，風味獨特且充滿記憶點。









除了烘焙產品，品牌亦推出精選送禮乾貨。嚴選300g頂級厚身花菇真空包裝在迷你盆內，更附贈一款手工編織的時尚棉繩網袋。這款網袋設計靈感源自舊時的買餸籃，但配上潮流配色，可變身為日常穿搭的環保手袋，貫徹品牌結合傳統與時尚的生活美學。