盆菜2026｜屏山鄧氏父女檔推新品牌「盆承」！必食獨創盆菜口味蝴蝶酥/九大簋夾心曲奇系列

在元朗屏山這個古老圍村，盆菜不只是一道菜，而是維繫家族感情的重要儀式。鄧氏宗族的第26代傳人「聯哥」鄧聯興，多年來堅持用柴火和新鮮食材，守著最傳統的屏山盆菜風味。今年，聯哥和女兒Cecilia Tang一起動腦筋，推出全新品牌「盆承 TANG POON CHOI」，把盆菜和「九大簋」的經典味道，變成精緻的烘焙點心，讓年輕人甚至外國遊客，都能輕輕鬆鬆帶走一份香港圍村的回憶。
從柴火灶頭到時尚烘焙 「盆承」法式酥皮點心誕生
被人稱作「盆菜元帥」的聯哥，幾十年來一直堅持用最傳統、最講究的做法來做盆菜。只是女兒發現，年輕人跟這種老味道有點距離。於是父女倆決定：保留傳統食材的靈魂，把外表換成更符合今天口味的烘焙風格。Logo靈感來自盆菜標誌性的圓盆，用簡約幾何線條拼貼出層層堆疊的感覺，既象徵滿滿的食材，也代表團圓的意頭。包裝主色用上超搶眼的時尚桃紅（Vibrant Fuchsia），再配上流金線條和溫柔粉色，既有節日的喜慶熱鬧，又很有潮流感。「盆承」由聯哥的女兒 Cecilia Tang主理。她鑽研圍村的傳統食譜，把盆菜和「九大簋」的經典味道拆解重組，變成創新口味的盆菜蝴蝶酥，還有九大簋夾心曲奇系列。味道有驚喜，也吃得到傳統的底蘊。
盆菜風味蝴蝶酥系列
蝴蝶酥不再只有甜味，品牌大膽將中式烹飪的「提鮮」與「解膩」智慧融入法式酥皮，設有3片裝（體驗）$78、8片裝（輕嚐）$168 及 12片裝（盛宴）$238 三種規格：
極致鮮味・土魷蝴蝶酥（Dried Squid）
「這是一次大膽的味覺冒險。」 土魷（乾魷魚）是屏山盆菜中不可或缺的提鮮靈魂。品牌將嚴選土魷經過鮮磨處理，融入充滿牛油香氣的酥皮之中。入口瞬間，海洋的鹹鮮與焦糖的甜脆在口中碰撞，迸發出極具層次的「港式鮮味 （Umami）」，風味濃郁醇厚，令人一試難忘。
清爽解膩・子薑菠蘿味蝴蝶酥（Ginger & Pineapple Flavoured）
「向傳統酸甜配搭致敬。」 靈感源自大）九大簋中的子薑菠蘿。菠蘿味的天然果甜與子薑獨有的溫潤辛香完美結合，酸甜中帶有一絲微辣的餘韻，清新解膩，彷彿是吃完豐盛盆菜後的最佳點綴。
大地氣息・花菇蝴蝶酥（Flower Mushroom）
嚴選頂級厚身花菇，取其濃郁的泥土芬芳與菌香，與酥脆的蝴蝶酥層層交織。花菇的幽香中和了甜度，帶來優雅而深沉的東方韻味。
九大簋夾心曲奇系列
至於圍村傳奇宴席「九大簋」以工序繁複著稱，「盆承」就為大家精選其中兩道名菜，將其味型轉化為法式夾心曲奇，設有2片裝（三角禮盒）$58及 10片裝（潘朵拉禮盒）$258，包括：
神仙鴨變奏・芋頭鴨風味（Taro Duck）
靈感來自九大簋中的「神仙鴨」（又稱芋頭鴨）。這道菜講究芋泥與鴨肉的完美融合。我們以手工香脆曲奇包裹著夢幻紫色的芋頭白朱古力內餡，口感絲滑綿密，完美復刻了芋泥的濃郁香氣，帶來入口即化的幸福感。
開胃經典・梅子鴨風味（Plum Duck）
靈感來自「梅子鴨」。特選酸甜梅子融入餡料，呈現出優雅的煙粉黛色。酸、甜、鹹三種滋味在曲奇中達到微妙平衡，生津開胃，風味獨特且充滿記憶點。
除了烘焙產品，品牌亦推出精選送禮乾貨。嚴選300g頂級厚身花菇真空包裝在迷你盆內，更附贈一款手工編織的時尚棉繩網袋。這款網袋設計靈感源自舊時的買餸籃，但配上潮流配色，可變身為日常穿搭的環保手袋，貫徹品牌結合傳統與時尚的生活美學。
「盆承」進駐尖沙咀潮流地標 K11 Art Mall 開設 Pop-up Store，透過限定推廣優惠接觸更多元客戶群。K11 Art Mall Pop-up Store 日期由即日至4月2日，時間由上午11時至晚上9時。新張限定禮遇：凡購買任何兩件產品即享九折優惠；及以$98選購「盆承」初嚐體驗套裝（內含3片裝蝴蝶酥禮盒及2片裝夾心曲奇禮盒），數量有限，售完即止。
