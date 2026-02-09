屏幕更大，性能更強！HUAWEI Pura X2 曝光，闊比例大摺疊

文章來源：Qooah.com

博主 @體驗more 爆料，表示 HUAWEI Pura X2 可能會是首部「闊大摺」，是一款闊比例屏幕的大折疊機型，屏幕尺寸要比前代更大。

據透露， HUAWEI Pura X2 的內屏為 7.69吋 WQHD+，外屏為 5.5吋。預計內屏的比例和上代一樣，為 16:10 的寬比例，顯示比例接近平板，在觀影、瀏覽等場景下的實際顯示面積更大。 HUAWEI Pura X2 更大的內屏可以展示更多內容，更大的外屏也會更加實用。

規格方面， HUAWEI Pura X2 的核心將會升級為麒麟9030 處理器，是 HUAWEI Mate 80系列同款，是全新的9核心架構，性能得到大幅提升。

拍攝方面，預計 HUAWEI Pura X2 會配備紅楓四鏡系統，其中的長焦配置會有明顯的提升。

結合多方的爆料，iPhone 首款摺疊屏機型與 HUAWEI Pura X2 的方案類似，會在今年9月發佈。Samsung 也在計劃進軍該細分領域，採用闊摺疊+正常比例屏幕方案。

隨著摺疊屏技術的發展，相關裝置的品類越來越多，普及率逐漸提升。未來摺疊屏裝置市場競爭會更加的激烈，屆時誰勝誰負，敬請期待。