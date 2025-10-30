展現策展深度 信義企業奪亞太永續會展雙獎

▲信義集團以策展作品「心意市場」榮獲2025亞太永續會展獎「銀級獎」與「永續導覽卓越獎」。圖為信義房屋企業倫理辦公室陳世強協理代表領獎。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 在永續行動成為企業共同語言的時代，信義集團以策展作品「心意市場」於2025亞太永續會展獎中脫穎而出，榮獲「銀級獎」與「永續導覽卓越獎」。今年參賽作品中，「心意市場」以生活化設計結合永續實踐，展現策展深度，獲得評審肯定。

亞太永續會展獎由台灣永續能源基金會主辦，旨在鼓勵企業在活動籌辦與運作中落實永續理念，評比構面包括環境、碳排放、價值呈現、社會包容與創意互動五大面向。信義集團策展「心意市場」，從「市場」這個熟悉的場域切入，延伸出對客戶、員工、社區與環境的四大「心意」，回應品牌名稱背後的核心精神。信義將台灣傳統市場的氛圍轉化為沉浸式空間，打造出一座具在地情感與國際視野的展覽，讓永續理念能在現場被具體感受。

信義房屋永續發展組協理陳丹妮指出，本次策展靈感來自信義創立初期的立業宗旨，展區全面落實3R原則。展板採用可回收與環保材質，拆卸後再製成果箱回饋社區；地毯經整理後重複利用，印刷品則以可種植的種子紙取代一次性紙張，讓永續精神在生活中延續。策展團隊也將供應商的ESG實踐納入選商標準，從源頭減碳著手，將廠商碳足跡納入評估，以「減法策展」降低施工與運營過程中的碳排放，更在意廠商在施作時在意其員工的安全與健康。展覽結構具備回收與再利用機制，展後物資回到社區使用，延長策展的生命週期與價值。「這些作法原本就是策展思維的一部分，恰巧與獎項強調的環境永續方向不謀而合。」

在創意與互動設計上，「心意市場」以復古色彩與市場攤位風格營造出沉浸式體驗，吸引觀眾駐足交流。種子紙的設計讓參觀者能將永續理念帶回家中，延續展覽的影響力。永續價值呈現方面，展覽亦展示多項與永續相關的創新服務，包括導入數位工具減少不動產交易碳排、以3D投影取代實體接待中心、推動無紙化交易流程等，呈現企業在核心業務中導入永續思維的具體作法。展區同時展出信義生態圈以及信義開發如何鼓勵合作夥伴採用永續工法與材料，強化整體產業鏈的韌性。

信義集團長期推動「社區一家」計畫，累計投入逾5.2億元，涵蓋全台所有鄉鎮縣市，展現企業對在地社會的深度參與，也在策展中延伸至「社會包容」構面，透過與社區團體合作、考量多元族群與無障礙設計，體現企業對社會共融的重視。內部則透過多樣性雙向溝通渠道、彈性工時與多元福利制度，打造平等尊重的職場文化。

信義集團表示，「心意市場」將於明年度進行全台展出規劃，讓更多民眾親身體驗企業的永續行動與品牌理念。未來也將以永續策展為起點，持續把「心意」轉化為行動實踐企業永續。



