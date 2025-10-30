五線譜編織動人故事 專訪音樂劇作曲家高世章
展現策展深度 信義企業奪亞太永續會展雙獎
[NOWnews今日新聞] 在永續行動成為企業共同語言的時代，信義集團以策展作品「心意市場」於2025亞太永續會展獎中脫穎而出，榮獲「銀級獎」與「永續導覽卓越獎」。今年參賽作品中，「心意市場」以生活化設計結合永續實踐，展現策展深度，獲得評審肯定。
亞太永續會展獎由台灣永續能源基金會主辦，旨在鼓勵企業在活動籌辦與運作中落實永續理念，評比構面包括環境、碳排放、價值呈現、社會包容與創意互動五大面向。信義集團策展「心意市場」，從「市場」這個熟悉的場域切入，延伸出對客戶、員工、社區與環境的四大「心意」，回應品牌名稱背後的核心精神。信義將台灣傳統市場的氛圍轉化為沉浸式空間，打造出一座具在地情感與國際視野的展覽，讓永續理念能在現場被具體感受。
信義房屋永續發展組協理陳丹妮指出，本次策展靈感來自信義創立初期的立業宗旨，展區全面落實3R原則。展板採用可回收與環保材質，拆卸後再製成果箱回饋社區；地毯經整理後重複利用，印刷品則以可種植的種子紙取代一次性紙張，讓永續精神在生活中延續。策展團隊也將供應商的ESG實踐納入選商標準，從源頭減碳著手，將廠商碳足跡納入評估，以「減法策展」降低施工與運營過程中的碳排放，更在意廠商在施作時在意其員工的安全與健康。展覽結構具備回收與再利用機制，展後物資回到社區使用，延長策展的生命週期與價值。「這些作法原本就是策展思維的一部分，恰巧與獎項強調的環境永續方向不謀而合。」
在創意與互動設計上，「心意市場」以復古色彩與市場攤位風格營造出沉浸式體驗，吸引觀眾駐足交流。種子紙的設計讓參觀者能將永續理念帶回家中，延續展覽的影響力。永續價值呈現方面，展覽亦展示多項與永續相關的創新服務，包括導入數位工具減少不動產交易碳排、以3D投影取代實體接待中心、推動無紙化交易流程等，呈現企業在核心業務中導入永續思維的具體作法。展區同時展出信義生態圈以及信義開發如何鼓勵合作夥伴採用永續工法與材料，強化整體產業鏈的韌性。
信義集團長期推動「社區一家」計畫，累計投入逾5.2億元，涵蓋全台所有鄉鎮縣市，展現企業對在地社會的深度參與，也在策展中延伸至「社會包容」構面，透過與社區團體合作、考量多元族群與無障礙設計，體現企業對社會共融的重視。內部則透過多樣性雙向溝通渠道、彈性工時與多元福利制度，打造平等尊重的職場文化。
信義集團表示，「心意市場」將於明年度進行全台展出規劃，讓更多民眾親身體驗企業的永續行動與品牌理念。未來也將以永續策展為起點，持續把「心意」轉化為行動實踐企業永續。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／鴻海投159億蓋亞灣旗艦總部 專家看好周邊發展
房市／信義房屋挺員工愛運動 四度獲「運動企業」認證
房市／從苦練到專業 信義房屋黃光宏贏得屋主信任
其他人也在看
李明慧自爆離婚前遭受侮辱 下跪認錯 被擲雜物 訪問者呂校長被警告指「得罪樂壇天后屋企人」
1997年港姐亞軍李明慧上月現身法庭，皆因佢同老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
葉蒨文曾展望晒日本甜蜜旅行照 被眼利網民發現分床瞓 二人回應：中國人不能越界
葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）因TVB真人騷節目《女神配對計劃》成為情侶，更以情侶檔接Job搵真銀。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 4 小時前
尹子維與未婚妻徐冬冬起爭執令女方想逃婚 「御用渣男」變痴情男稱要辦一人婚禮
尹子維曾於多部劇集飾演壞男人，為「御用渣男」，渣男形象深入民心。尹子維和「內地第一美乳」徐冬冬嘅戀情，從公開到分手，再到復合、訂婚，堪稱圈內傳奇。復合後，尹子維低調求婚，日前宣布計劃年內於杭州舉辦婚禮，更被拍到喺北京胡同甜蜜影婚紗照。不過，婚禮未正式舉行，二人近日竟因小事鬧交，徐冬冬更傳出逃婚跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 24 分鐘前
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢
港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。姊妹淘 ・ 4 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 1 天前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 2 小時前
【Aeon】一連4日感謝日 會員照價95折（即日起至02/11）
即日起至11月2日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！YAHOO著數 ・ 7 小時前
直播靈接觸 ｜劉錫明揭塵封35年遠赴台灣之謎 ：唔可以喺香港係運
請來劉錫明擔任嘉賓，除唱歌做戲外，他竟然還曉算八字，更有「劉半仙」美譽。劉錫明自言對上一次返娘家TVB，已經是7年前Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
兼職炒樓 大圍代理兩度快閃短炒 3個月賺近100萬!
樓市撤辣後，短炒之風再現地產市場。大圍區一名前線地產代理，短短3個月內兩度入市「快閃」獲利。最新一宗成交為沙田花園城1期2座雅芳苑頂層單位（實用面積301平方呎，原則一房改兩房，連約250平方呎天台），剛以368萬元售出，呎價12,226元，屬市價水平。閱讀更多：代理親自落場炒樓｜持屯門居屋單位7個月 簡單執修期內賺近一球！太古城海景3房短炒賺227萬 呎價近兩萬 一年升值兩成據了解，單位由一名陳姓人士持有，姓名與區內代理相符，料為同一人。該代理於今年7月下旬以318萬元購入，當時以低市價約9%入市，隨即以390萬元放盤，最終減價至368萬元沽出，持貨約3個月，賬面仍賺50萬元，回報15.7%。該名代理去年11月亦曾以288.1萬元買入鄰近翠華花園C座中層2室（實用271平方呎），至今年7月中以330萬元沽出，賬面賺41.9萬元，回報14.5%。即短短3個月內，已兩度成功短炒，合共賺取91.9萬元。除了大圍外，「炒家樂園」荃灣中心亦錄得新一宗短炒個案。18座濟南樓高層E室（實用329平方呎，一房），今年8月下旬以309萬元購入，持貨不足兩個月，近日以325萬元售出，賺16萬元，升幅5.28Hse.com ・ 7 小時前
關海山第四任妻子突離世 前一日曾打流感針
已故演員關海山（蝦叔）的第四任妻子曾娣蓉（蝦嫂），昨日（28日）突然離世，蝦叔徒弟艾威證師母死訊。他昨日收到蝦嫂兒子關可維的通知，指向來精神奕奕的蝦嫂於前一日打流感針後，昨早突感不適，送即院搶救，終搶救無效，不幸離世。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
川習會落幕 川普稱中國將大量採購美國黃豆
（法新社空軍一號機上30日電） 美國總統川普今天表示，在與中國國家主席習近平會談後，中方已同意採購「大量」美國黃豆及其他農產品。法新社 ・ 3 小時前
日本熊襲肆虐 山形縣熊闖學校一日2宗 熊出沒地點、遇熊自救QA｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本今年因熊襲擊致死人數創有紀錄以來新高，專家指或與全球暖化改變熊的冬眠習性，加上橡實等食物短缺有關，日本防衛省週二時表示，將向受災嚴重的秋田縣地區派遣兵力，協助設置陷阱及處理死熊屍體。另外，在鄰近的山形縣，一日發生2宗熊闖入學校事件，日本政府正提升跨部門會議層級，交由內閣會議主導。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
習近平與特朗普會晤歷時約1小時40分鐘後結束
《央視新聞》報道，國家主席習近平在南韓釜山與美國總統特朗普舉行會晤，歷時約1小時40分鐘。中美元首會晤結束後，特朗普已登機返回華盛頓，而習近平則繼續前往亞太經合組織(APEC)會議。 此前，特朗普稱，預計今次會晤將會非常成功，相信今日(30日)可能會簽署貿易協議。(mn/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
楊冪出席活動零死角絕美狀態驚艷全場！起底「少女冪」螞蟻腰＋筷子腿十年不變的魔鬼自律法
極致的「份量控制」與「低GI」原則「螞蟻腰」、「筷子腿」一直是楊冪的標誌，這背後是她對飲食極其嚴格的把控。她曾公開表示自己對體重數字非常敏感，並奉行「吃到胖是自己對自己不負責」的原則。她的飲食哲學核心在於極致的「份量控制」與「低GI飲食」：少量多餐/七八分飽：...styletc ・ 2 小時前
習近平見川普後 中國宣布中美吉隆坡經貿磋商成果
中國國家主席習近平周四（30 日）在釜山同美國總統川普舉行會談後，中國商務部新聞發言人下午就發布中美吉隆坡經貿磋商聯合安排答記者問。鉅亨網 ・ 2 小時前
近7場輸6場 史洛：不是利物浦水平
【Now Sports】利物浦剛在英格蘭聯賽盃排弱陣情況下，以0:3被水晶宮大敗，是近7場比賽輸6場，領隊史洛賽後為自己的用人安排解話......與上輪英超兵敗賓福特的正選陣容相比，紅軍是役共作出10個調動，前線由長任後備的費達歷高基艾沙掛帥，主將諸如雲迪克及沙拿甚至沒列入大軍名單。「7場輸6場不是利物浦的水平。」領隊史洛賽後表示用人是受到頻密賽序及陣容所限：「如果你看接下來的一星期，這將是對我們、所有人及球會重大的一個星期。愈多球員可候命就愈好。」紅軍下輪聯賽是周末英超主場鬥阿士東維拉，然後是下周二歐聯迎擊皇家馬德里。若再數下去，是下月9日英超作客鬥曼城。「我只是讓過去一周出場時間較多的球員休息，就得到這麼樣的陣容。眼見重要的一周來臨，對我而言，這是我認為最佳的（用人）選擇。」史洛續說：「我們的陣容，也許不如人們所想像般鼎盛。」now.com 體育 ・ 9 小時前
京都嵐山竹林雙胞胎熊寶現身！佐渡島熊寶覓食暖化危機！
一切從24日傍晚拉開序幕，嵐山那片綠油油的竹林小徑，有人瞥見兩隻幼熊晃悠悠地鑽出來，毛茸茸的小身影像在玩捉迷藏。警方趕到時，熊寶已溜，目擊者直呼：「可愛但嚇人！」Japhub日本集合 ・ 1 天前