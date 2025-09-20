巨型Labubu、多啦A夢、滑嘟嘟10.25「游」到維港
展現胡琴的百年歷史畫卷｜香港中樂團胡琴演奏家 徐慧
作為中樂的代表性樂器之一，胡琴擁有悠久的歷史、獨特的音色、強烈的感染力，表現出豐富的情感，引發聽眾的共鳴。香港中樂團將於10月4日及5日假香港文化中心音樂廳舉行《弦動江南—徐慧胡琴獨奏音樂會》，由著名胡琴演奏家徐慧擔綱獨奏，並採用由香港中樂團研發的「環保胡琴」，為聽眾演奏出多首優秀的江南樂曲。
Text: Monica Lau
Photo: Raymond Chan
Art direction: Sol So
一連兩場《弦動江南—徐慧胡琴獨奏音樂會》將以歷代經典胡琴作品為脈絡，勾勒出跨越百年的胡琴藝術風貌。音樂會的曲目選自中國近現代多位具代表性作曲家的作品，包括劉天華的《病中吟》、華彥鈞（阿炳）的《二泉映月》、劉文金的《火．彩衣姑娘》、趙季平的《心香》、現代京劇《智取威虎山》的選段《氣衝霄漢》、王丹紅的《炫彩江南》和《趕腳的人》，以及美國作曲家 Alexis Alrich 為胡琴量身創作的《長恨歌》。「這場音樂會名為《弦動江南》，因為我所選的曲目有好幾首皆為江南樂曲，而我本身是無錫人，再加上擔任音樂會指揮的香港中樂團客席常任指揮孫鵬，也是無錫民族樂團的音樂總監，因此，這場音樂會有很多碰撞點。我們精心挑選了8首來自古今中外、不同時代的優秀作品，並以4種不同類型的胡琴去演奏，藉此向聽眾展示胡琴這件百年樂器的歷史畫卷。」徐慧如數家珍地說。
源自「二胡之鄉」的《二泉映月》
無錫乃「二胡之鄉」，而華彥鈞（阿炳）、劉天華等皆為無錫人，於無錫出生及成長的徐慧演繹這些前輩的作品，自然更有心得，亦更富有感情。「『阿炳』的《二泉映月》在無錫可謂家喻戶曉，每晚八、九時左右，電台都會播放這首樂曲，那我們就知道是時候上床睡覺了，所以《二泉映月》可說是陪伴著我成長的。作為演奏家，演繹這首樂曲時，我會加入自己的理解和情感，以及對現在美好生活的暢想，希望讓大家聽到一首不一樣的《二泉映月》。」徐慧一臉認真地告訴筆者，這是其人生中最重要的一場音樂會，亦將會是最難忘的一次演出，有機會跟香港中樂團多位出色的演奏家合作演出這個專場音樂會，對她來說，意義非常重大。
「環保胡琴」的創新設計
此外，《弦動江南—徐慧胡琴獨奏音樂會》亦帶有環保元素，演奏所採用的其中3種樂器：二胡、低音二胡、京胡，皆來自香港中樂團研發的「環保胡琴系列」，其設計概念貫穿環保、承傳和創新三方面。「傳統胡琴採用蟒蛇皮來製造，而『環保胡琴系列』就以PET聚脂纖維膜代替蟒蛇皮，其優點是不受濕度、溫度等天氣因素影響，讓我們無論在任何環境演奏，都能夠保持胡琴的原有音色。」而且，「環保胡琴」的震動頻率是傳統胡琴的數倍，因此，它由高音到低音的音量和音色都比傳統的胡琴更加平均。
母子之間的薪火相傳
自小學習二胡的徐慧，於中央音樂學院二胡板胡雙主科研究生畢業，2006年來港加入香港中樂團，她的一生可說與中樂結下了不解緣。「我在香港中樂團工作了19個年頭，它是世界一流的中樂團，能夠成為樂團的一份子，我感到非常榮幸。」徐慧育有兩名分別7歲及9歲的孩子，他們在耳濡目染下亦愛上了中樂，並跟隨母親學習二胡，其中長子更贏得校際比賽的深造組冠軍，深得母親的真傳。「懷孕期間，孩子在我的肚子裡聽著中樂成長，或許因此令他們對中樂擁有一份與生俱來的熱愛。孩子學習二胡的過程中，都是由他們自己主導的，我只是從旁邊輔助。」當談到對下一代繼承衣缽的期望時，徐慧由衷地表示：「兒子曾跟我說，希望長大後成為一位二胡演奏家，對於孩子的想法和選擇，我當然會尊重。我告訴他，如果你真的喜歡中樂，你便繼續努力學習。其實，學習音樂的過程不但枯燥，而且非常艱辛，你必須付出120分的努力，日以繼夜地練習，才會得到一點點成就。如果沒有這份堅持和決心，你是無法成為演奏家的。」
樂見中樂愈來愈受重視
談到中樂在香港的發展和前景時，徐慧表示，樂見近年大眾對中樂的重視程度不斷提升，「從前，西樂在香港一直佔據著主導地位，無論是欣賞交響樂團演出的聽眾或學習西樂的人數都相對較多。不過，近年情況有所改變，本地中、小學的中樂團經已增至幾百個，它們每年都會舉辦很多場音樂會，讓學生和家長有更多機會去認識中樂，再加上香港中樂團等專業團體每年都帶來很多精彩的音樂演奏，相信有助提升大眾對中樂的喜愛程度。另一方面，學校中樂團數目的增多亦會吸引更多年輕人學習中樂，因此，我相信中樂在香港的發展一定會愈來愈好。」
徐慧認為，中樂擁有一種獨特的力量，除了有助傳承和發揚中國的樂器及文化外，它對下一代的成長和發展亦有著非常正面的影響。作為一位出色的胡琴演奏家，徐慧多年來一直不斷尋求進步，提升自己的水平，「我的老師曾經寫給我一句話：『藝術無止境』，對於藝術工作者來說，我們一生都在不斷追求一個更高的境界，這是一個永無止境的藝術目標。」
Read the latest lifestyle and beauty article about 展現胡琴的百年歷史畫卷｜香港中樂團胡琴演奏家 徐慧 from Jessica HK
Visit Jessica HK for more lifestyle, beauty, and wellness content from Hong Kong's leading digital magazine.
Want to read the complete article with all images and interactive content?
📖 Read Full Article on Jessica HK →
Get the complete experience with high-quality images, videos, and interactive features on our website.
其他人也在看
孫正義旗下｜軟銀願景基金全球裁員20% 傳集中資源投資AI項目 伙OpenAI推「星際之門」搏轉型
據路透引述一份備忘錄及消息人士報道，軟銀集團（Softbank ）旗下的願景基金（Vision Fund），將...BossMind ・ 1 天前
t恤長裙穿搭!tee配半截裙穿搭是顯瘦萬能key！顯高高級質穿搭術
t恤長裙穿搭推薦！T恤配半截裙穿搭或是長裙不但方便易親，更是顯瘦穿搭的重點！簡簡單單的T恤配上3款大熱顯瘦半截裙－百褶裙、A字裙及荷葉蛋糕裙，不但穿出不同風格造型，更重要是顯瘦又顯高的不二法門！凸顯時尚又能顯優雅自然，take a look，看看這個夏天如何最快捷用T恤、半截裙配出最亮麗又舒適的造型！T恤搭百褶裙 百褶裙帶有工藝感，一條亮珊瑚紅的百褶裙再搭配一雙紅色平底涼鞋，這時候只需一件不太亮的深色，製造就對比，突顯下半身襯托得十分完美。 百褶裙有時候會顯得臀寬又臃腫，如果搭配一件高腰T恤效果會顯瘦腳長，因為高腰T恤會拉長你的下半身。 同色系搭配永遠是最保險最突出的表現，包括手袋及配飾在內。斜條紋百褶裙有條很好的修身效果。 如果你覺得百褶裙總是太淑女又難駕馭，那你應該換對休閒鞋，緊身T恤外加一件tube top，瞬間變得個性十足。 雪紡材質的百褶裙帶你一絲清涼感。這條豹紋花色裙子的型又有層次感。 利用多種鮮豔顏色來搭配是非常有技巧的，藍綠色係有一種很清爽的感覺。但是要注意兩種顏色不要太相似，不然就變成同色系配搭，沒了花巧的心思。 當你覺得T恤束在百褶裙裡會令你的身形更顯臃腫 ，大可以ELLE.com.hk ・ 5 小時前
率先近賞 Eastside Golf x Nike Air Max Plus「Take Flight」聯乘新作
由 Olajuwon Ajanaku 與 Earl Cooper 主理的 Eastside Golf 再度聯手 Nike，帶來全新「Take Flight」企劃。HYPEBEAST ・ 1 天前
國際音樂組織稱AI業者吸走全球資料庫 批涉蓄意侵權
（法新社巴黎19日電） 國際音樂出版協會（ICMP）19日告訴法新社，人工智慧（AI）公司吸走世界音樂資料庫，並涉及「蓄意且商業規模的侵權行為」。國際音樂出版協會秘書長費蘭（John Phelan）告訴法新社：「全球大型科技公司，以及像是OpenAI、Suno、Udio、Mistral等AI公司，目前正進行有史以來規模最大的侵權行動。」法新社 ・ 1 天前
麵包食譜｜流心奶黃餡
自家製「流心奶黃餡」 呢款流心奶黃餡好多年前，仲係新手的時候已經整過，今年調整左少少材料比例，加多d鹹蛋黃，同埋減左糖，鹹蛋黃的鹹香唔會比甜味搶左👍👍 將材料攪勻，如果想流心餡口感幼滑d，可以用攪拌機將所有材料打至順滑，然後加入球形流心餡模具，放冰格結硬之後，再脫模就搞掂，好方便✌️✌️ 一粒粒圓碌碌的流心餡，好可愛🥰🥰 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/171fzJecZu/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
小米平板8 Pro 官宣性能比上代提升69%，原因是用上 Snapdragon 8 Elite
文章來源：Qooah.com 小米官方最新消息顯示，Xiaomi Pad 8 系列將會與 Xiaomi 17系列一同推出，並表示高配的 Xiaomi Pad 8 Pro 搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器。 官方透露，Xiaomi Pad 8 Pro的安兔兔跑分將突破300萬，對比上一代 Xiaomi Pad 7 Pro 搭載的 Snapdragon 8s Gen3（150萬-170萬左右），提升達到69%，將是一次性能大躍升。 Snapdragon 8 Elite 基於台積電 3nm 製程工藝。採用第二代自研 Oryon CPU，為 2粒 4.32GHz 的超大核+6粒 3.53GHz 的性能核架構。 Xiaomi Pad 8系列首發小米澎湃 HyperOS 3，是首款預裝新系統的平板，可以選配懸浮鍵盤和手寫筆，生產力屬性進一步提升。 HONOR MagicPad 3 評測：頂級平板與高性價比 目前關於 Xiaomi Pad 8 標準款的配置還是未知，猜測搭載 Snapdragon 8s Gen4 處理器。Qooah.com ・ 1 天前
翁虹57歲生日收女兒超暖驚喜！商場看板全是美照 網讚：快60歲依舊是女神
這份驚喜完全展現了女兒的用心！看著商場裡滿滿的美照，翁虹忍不住打趣表示「電梯間偶遇自己」，還開心和看板互動拍照留念，母女之間的默契與感情，透過這份禮物再次被大家看見，也讓粉絲感受到滿滿溫暖。其實翁虹和劉蒔感情一向親密，母女倆不僅經常同框錄製影片，還會一起...styletc ・ 1 天前
澳洲公布新減排目標 環保人士失望
（法新社雪梨20日電） 澳洲本週承諾將於未來10年把溫室氣體排放量較2005年水準最多削減70%，不過環保人士警告，這項目標仍不夠積極。澳洲18日宣布2035年溫室氣體排放目標，設定在較2005年水準減少62%至70%，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）形容這是「有科學依據、負責任的目標」。法新社 ・ 1 天前
csl 推出全新配件及 iPhone 17 專屬優惠、涵蓋藍牙喇叭、GaN 充電器、百瓦傳輸線及 Wi-Fi 7 Mesh
csl 宣布一系列全新手機及數碼配件正式登場，產品涵蓋音訊、充電、連線及護眼保護，並同步推出 iPhone 17 專屬優惠。新產品不僅針對日常使用需要，亦加入時尚與實用元素，全面提升用戶體驗csl。TechRitual ・ 1 天前
瑪丹娜重回老東家 明年發行新專輯
（法新社紐約18日電） 史上最暢銷女歌手瑪丹娜（Madonna）今天表示，明年將發行全新舞曲專輯。這將是瑪丹娜7年來首次發行全新錄音室專輯。法新社 ・ 1 天前
中國太陽能系統利用空氣濕氣生產氫氣
中國的研究人員最近開發出一種太陽能驅動系統，可以直接從空氣中的濕氣中生產綠色氫氣。這項研究由中國科學院合肥物質 […]TechRitual ・ 18 小時前
美國CDC委員會質疑COVID-19疫苗 醫界擔憂
（法新社紐約19日電） 美國疾病管制暨預防中心（CDC）的醫療委員會今天懷疑COVID-19疫苗的功效與安全，且拒絕明確建議民眾接種，此舉引發醫界專家憂心。美國ACIP表示，接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗與否，應諮詢完專業醫事人員後再由個人選擇；該委員會也同意，建議CDC敦促醫護人員更明確地提醒所謂疫苗潛在的風險。法新社 ・ 1 天前
鰂魚涌戰時炸彈｜部分疏散居民留宿社區會堂 附近市民對交通交阻表示理解(車軒珩報道)
【Now新聞台】鰂魚涌濱海街地盤周五發現戰時炸彈後，附近6000名居民要疏散，部分人到社區會堂留宿，關愛隊及區議員提供協助。對於因事件導致交通受阻，市民普遍表示理解。 警方在開始拆彈行動前，以無人機廣播，呼籲附近市民撤離。附近18座樓宇約六千名居民需要疏散，期間一名女子身體不適要送院治理。警方凌晨2時開始拆彈行動，大批警員戴上頭盔及手套，堆起沙包圍著炸彈，防止炸彈碎片四散。該未爆的炸彈在鰂魚涌濱海街地盤發現，是二戰時期美軍ANM65空投炸彈，長約1.5米、重約1000磅，內有500磅高性能炸藥。行動期間，附近其中一段英皇道須全線封閉，約20條巴士線改道。有在附近工作及居住的人行程受影響。鍾先生：「走路。(走路回家？)是的，很近而已，住在筲箕灣。」鰂魚涌居民：「不怕，都不是第一次有這些事，都不大影響，都要配合，這麼大件事。我認為(警方)都有自己考慮，不會貿然未準備好就強行處理，那就更危險。」英皇道封閉期間，多架消防車、警車及救護車在場戒備，確保行動安全。區內6個社區會堂通宵開放予受影響居民留宿，又提供早餐等物資，關愛隊成員及區議員在場協助。鍾先生：「睡在大廳、睡在地上，洗澡就沒有。食物早now.com 新聞 ・ 1 天前
日本明年 5 月起允許銷售非處方壯陽藥 減輕就醫壓力兼防買假藥︱Yahoo
【Yahoo健康】東京製藥公司 SSP 宣布，將於明年 5 月起在日本市場推出非處方壯陽藥 Cialis，成為該國首款獲准在藥房直接購買的勃起功能障礙治療藥物。Yahoo 健康 ・ 1 天前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 3 小時前
爆一爆｜北都發展預示 香港「去家族化」（Louise）
特首已心急如焚，在施政報告中力谷「北都」。位於上水、古洞一帶的「北都」，近幾年火速成型，自幼在此成長故對「北都」特別有感覺。近期收地拆卸工程如火如荼，見證香港六、七十年代工業時期的「振興鎅木廠」、「興業電子廠」、以至有60年歷史的鄉村教會-信義會靈合堂都一一拆卸移為平地。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
王喜移英遇連環慘況 身無分文食麵無錢找數喊：救命呀！
58歲藝人王喜曾憑《烈火雄心》等劇集走紅，一度成為TVB「男一」演員，近年移居英國，不時拍片分享生活點滴Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
打風｜天文台：颱風米娜星期六帶來狂風驟雨！樺加沙接力襲港威力媲美「山竹」？ 網民：下星期二至四坐8望10
今年香港特別多颱風，受強烈熱帶風暴米娜影響，天文台今日（9月19日）9:20am改發三號強風信號，本港高地正吹強風，普遍風勢將會增強，海面有大浪及湧浪，天文台表示米娜已於2:50pm在汕尾登陸，會評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。至於另一股超級風暴樺加沙已生成，是否如大家所講般，威力比「山竹」強呢，天文台都有說明情況，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
啟德商業區走樣爛尾 西九有力接捧成為中環2.0｜李欣
政府終於宣佈暫停推進交椅洲人工島，意味「明日大嶼」基本上名存實亡，當日被吹噓的「第三個CBD」幻想也正式破滅。政府多年來尋尋覓覓，想在中環以外建立其他CBD，隨着被寄予厚望的啟德/九龍東這個所謂「CBD2」陸續走樣，當局的願景至今仍未實現。筆者認為，其實不用「眾裡尋他千百度」，第二個CBD（即中環2.0）的真命天子一早已存在，這個地方正是有齊高鐵站及機場快線站，兼且坐擁綜合文化藝術區的西九龍。BossMind ・ 1 天前