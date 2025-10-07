屢入日專屬經濟區 華海洋調查船駛離

【on.cc東網專訊】日本第10管區海上保安總部周一（6日）表示，周日（5日）起在鹿兒島縣奄美大島近海的日本專屬經濟區疑進行海洋調查的中國船隻，已於周一上午駛離。

第10管區稱，周日上午6時40分前後在奄美大島以西約385公里的專屬經濟區，發現中國海洋調查船向陽紅22號疑在開展調查，海保巡邏船通過無線電要求其停止活動。該船在周一上午9時左右，移至東海日中中間線中方一側。

日方自上月28日起多次在奄美大島對開的專屬經濟區，發現向陽紅22號活動，將類似鋼纜的裝置延伸至海中。日方已提出抗議，稱沒法接受在未經日方同意下於該區域進行海洋科學研究，要求中方立即停止。

