屯公鐵騎士失控墮橋亡 親友路祭一片愁雲慘霧

【on.cc東網專訊】上周五一名男子駕駛電單車，在屯門公路發生交通意外，事主人車分離飛墮橋下昏迷，被送往屯門醫院搶救後不治。至今日(2月1日)早上，死者一眾親友由道士帶領下到現場進行路祭，現場掛起一件屬於死者的衣服作招魂，眾人神情肅穆手持香燭等祭品，在道士帶領下進行拜祭儀式。現場一片愁雲慘霧，完成儀式後，眾人亦黯然離去。

事發在上周五(30日)下午5時許，一名姓陳(30歲)男子駕駛電單車，在屯門公路往九龍方向往青田路支路天橋右彎失事，男子與電單車分離，並飛出圍欄外墮落屯門公路往元朗方向慢線。事主頭破血流昏迷被送往屯門醫院搶救，惜最終傷重不治。

