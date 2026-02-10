屯門井頭中村兇案｜51歲妻涉用不鏽鋼煮食煲殺害63歲丈夫 警指雙方經常爭執(張曼琳報道)

【Now新聞台】屯門井頭中村周一發生謀殺案，一名51歲女子涉用一個不鏽鋼煮食煲殺害其丈夫。警方指，雙方均有長期病患且經常發生爭執，目前案件仍在調查中。

警方於現場檢獲一批衣物，以及一個懷疑為兇器、直徑約為19厘米的不鏽鋼煮食煲。

警方於周一傍晚接獲死者女兒報案稱，其父親在家中昏迷。警員調查證實其已死去一段時間，並以涉嫌謀殺罪拘捕死者51歲妻子。

屯門警區總督察(刑事)莊婉娜：「清晨時分，女兒突然聽到一些撞擊聲音，但是她不以為意，繼續睡，直至放學回到家才發現死者睡在床上毫無反應，而他的頭也有明顯傷痕，滿布血跡，所以隨即報警。」

警方指，涉事一家三口住在井頭中村超過20年，夫婦均為長期病患；63歲死者是一名清潔工，患有心臟病，其妻子則有腎病，平時家中經濟拮据，雙方關係緊張，經常發生爭執，警方正調查行兇動機。

莊婉娜：「父母長期有爭拗，他們爭拗的包括生活瑣碎事、生活上的陋習，也有包括經濟問題。因為長期他們的關係緊張，所以中間素有積怨，這也是我們調查(動機)的方向之一。」

案件目前由屯門警區重案組跟進，死因仍有待驗屍確定。涉謀殺的死者妻子報稱身體不適，仍在屯門醫院留醫。

