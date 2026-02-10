屯門井頭中村謀殺案 六旬翁倒斃屋內 警拘51歲妻子 夫妻有長期病、素有積怨｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】周一（9日）傍晚6時許屯門井頭中村發生一宗謀殺案，一名 63 歲男子頭部嚴重受傷，當場證實死亡。警方今（10 日）以「謀殺」罪拘捕死者51歲妻子，初步懷疑她用硬物擊斃事主。

死者及妻子素有積怨

警方於周一下午約 6 時 41 分接報，井頭中村一間約300平方呎的平房內發現一名男子昏迷，警員及救護人員到場，發現該名男子頭部有嚴重傷勢，當場證實死亡。調查人員到場時，現場有死者妻子、女兒，期間死者妻子報稱身體不適，由警員陪同送院治理。

廣告 廣告

經初步調查，警方指，死者一家三口居於上址逾 20 年，死者為一名清潔工人，妻子報稱無業，24歲女兒報稱學生。死者及妻子均有長期病患，分別患有心臟病、腎病，雙方長期關係緊張，經濟非常拮据，不時發生糾紛，素有積怨。

清晨時分女兒曾聽到撞擊聲

警方相信，案發時間為周一的清晨時分，當時死者女兒在睡房睡覺，期間曾聽到撞擊聲音，她早上如常返學，直至傍晚6時許返回住所，發現死者倒卧睡房床上，毫無反應，頭部有明顯傷痕，滿布血跡，隨即報警。

經檢驗，警方相信死者已死去一段時間，死亡時間與女兒說法吻合，警方亦檢獲相信是兇器的一個約 19 厘米直徑的不鏽鋼煮食煲。