港大 AI 模型辨識精子受精能力
屯門亦園路男子謀殺案 消息指警拘 8 人 涉私煙利益糾紛｜Yahoo
【8 月 26 日 10:45 更新】
【Yahoo 新聞報道】周一（25 日）早上約 6 時 18 分，屯門藍地亦園路一名男子報案，指發現上址一名男子昏迷，倒臥橋底。救護員接報到場，發現男事主頭部流血，當場證實男事主死亡。至於停泊在附近的一輛私家車，車上亦有血跡。
警方調查後，將案件列作謀殺案處理。《Yahoo 新聞》周二（26 日）接消息指，警方就案件拘捕 8 人，據了解案件涉及私煙利益糾紛。
其他人也在看
亦園路謀殺案｜屯門男子頭有刀傷伏屍橋底 警列謀殺 死者疑曾被追斬(更新)
屯門發生謀殺案，一名年約50歲男子死亡。清晨6時許，警方接報，指一名男子倒臥在亦園路對開港深西部公路的橋底，身上染滿鮮血。救援人員到場，發現傷者頭部有刀傷，證實男子當場死亡。警方正調查死者身份，案件交由新界北總區重案組接手，及後把案件改列謀殺。 後腦有傷痕相信為致命傷 警方初步相信，死者曾被人用刀襲擊，正追am730 ・ 22 小時前
墮樓意外｜22歲自閉男忘帶疑八達通、鎖匙，疑心急爬回家失足墮斃。父心痛道：我摸摸佢個鼻都仲有溫度
墮樓意外｜旺角上周三（20日）發生意外墮斃悲劇。一名患自閉症的22歲楊姓青年，疑因爬回家時失足墮下，經搶救後不治。 編輯：YK@Medical Inspire │ 圖片來源：Google Maps、shutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
廣州女持刀追趕男童遭壯漢制服 警拒公開案情
【on.cc東網專訊】網傳廣東省廣州市海珠區有年輕女子持刀追趕男童，被兩名男途人制服。警方周一（25日）拒絕公開情況，僅稱會加強巡邏。on.cc 東網 ・ 8 小時前
香港好去處｜首屆香港國際熱氣球節9月登場！早鳥門票優惠人均$110起 睇埋Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand
旅遊盛事8月先有CHIIKAWA，再有GD來港開唱，而9月則有香港首個國際級熱氣球慶典。中環海濱活動空間屆時雲集多國作品，結合創意設計與本地文化元素，不但有11.5米高的熊貓造型熱氣球，每晚還大搞星空音樂祭，Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand、ToNick、容祖兒、古巨基、Gin Lee等等輪流上台獻唱，打造一個結合藝術、音樂、美食與慈善的空中嘉年華，夠晒熱鬧！門票即日起開賣門票，人均低至$110起兼送Gelato/鴻福堂電子禮券，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
黃百鳴否認內幕交易 案件押後至11.20開審
曾製作《開心鬼》系列電影的資深電影人黃栢鳴(藝名黃百鳴)，涉嫌於2017年慫恿他人就天馬影視股份進行內幕交易，因而被控一項內幕交易罪。案件昨日在東區裁判法院再度提訊，黃栢鳴否認控罪。裁判官暫定案件於本年11月20日正式開審，初步預計審訊至12月12日，為期共17日，並將率先於10月24日進行審前覆核。am730 ・ 9 小時前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
日本神戶保險女職員被殺案 有前科疑兇尾隨死者50分鐘
日本神戶市的保險女職員在回家時遇害的案件，日本警察雖然拘捕了35歲的男疑兇谷本將志，然而案件仍然疑點重重。當中被害女子片山惠被谷本從工作地點一直跟蹤回家達50分鐘卻未有發現，而谷本雖然報稱與受害人不認識，但他其實早在1個月已買新幹線的車票返回關西，並且租住在死者工作地點不遠的酒店。而谷本早在3年前也曾闖入一名不認識的女am730 ・ 1 天前
明愛白英奇獲批成方大學院 舊有課程續辦 增設學士學位課程
明愛白英奇專業學校已獲香港學術及職業資歷評審局批准，正式成為聖方濟各大學的學院。白英奇現有的12個副學位、高級文憑、文憑及專業文憑課程將繼續開辦，畢業生所獲的資歷認證不變，今年9月入學的白英奇學生，畢業證書將會由聖方濟各大學發出。 方大署理校長盧鐵榮表示，白英奇成為方大學院後，預計於2026/2027學年開辦宗教am730 ・ 15 小時前
蔡依林引爆大陸網友晚上9:30睡覺！看她學生妹穿搭＋Hello Kitty立體黑包，感嘆根本青春無極限
近日蔡依林又在IG限時動態連發多張私下工作照，不只「工作造型」甜出新境界，手上的黑Kitty貓造型後背包更成為全場焦點。網友大嘆：除了愛睡覺，蔡依林還很有童心喜歡小孩的東西！看著44歲的她，一身制服風穿搭、搭配雙髮夾與自然笑容，完全就是新生代女團成員即視感，根本看...styletc ・ 5 小時前
崔加寶因黃秋生一句發現細仔讀寫障礙 克服學習困難成國際模特兒
崔加寶憶述Dave讀幼稚園時教佢寫字，試過叫個仔寫「檢查」2個字，Dave寫得出，但係望住個字就唔識讀。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
亦園路謀殺案｜消息指警拘8人 疑涉私煙利益糾紛
屯門亦園路謀殺案，一名51歲本地男子昨日（25日）被發現倒斃橋底，後腦有刀傷，消息指警方已拘捕8人，懷疑與案件有關。他們涉嫌「謀殺」、「非法禁錮」及「協助罪犯」罪名，警方懷疑案件涉及私煙利益糾紛，不排除會有更多人被捕。am730 ・ 8 小時前
童年回憶召喚！數碼暴龍動畫25週年紀念展 入場送角色透卡、數碼暴龍配件｜香港好去處
亞古獸、太一，久違的名字，是無數港人童年的共同記憶。25年過去，這個夏天，《數碼暴龍動畫25週年紀念展》登陸旺角INCUBASE Studio，將這段回憶實體化，各位「被選中的細路」是時候齊齊走進數碼世界，與最初的感動重逢。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
謝霆鋒帶18歲兒子杜拜玩車！Lucas背影、走路姿勢全複製爸爸，穿賽車服帥翻
8月24日，有網友在杜拜巧遇謝霆鋒與18歲長子Lucas（謝振軒）。父子倆一同現身街頭，身穿黑衣配墨鏡，連手插口袋走路的姿勢都如出一轍，被網友笑稱根本像「兄弟檔」。姊妹淘 ・ 4 小時前
黃大仙酒樓男職員遭前女友持魚生刀狂斬 疑為感情及金錢糾紛
黃大仙發生傷人案。今日(24日)下午4時許，警方接報指，位於龍翔道110號豪苑商場一間酒樓內，一名酒樓男職員被一名女子以利刀襲擊，腹部血流如注，一度陷入昏迷。救援人員接報到場，男子尚有意識，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。女子施襲後逃去無蹤，警員其後在附近搜索，最終在田坳道近竹園邨附近，尋獲涉案女兇徒，她左手受傷，同送往am730 ・ 1 天前
網上熱話｜中四書簿費5300蚊天價 港媽呼肉赤 網民籲買二手書
香港書簿費成世界之最？開學將近，有母親於網上發帖透露為孩子買一套全新中四教科書課本，盛惠高達5300元，加幅遠超通脹，引起不少迴響。有網民慨嘆做人父母甚艱難，加上經濟不景下需緊縮開支，建議多買二手書慳錢。 近日一名自稱為單親媽媽的網民，於社交平台Threads分享於書局為新學年就讀中四的女兒添置一套全新課本，大呼am730 ・ 4 小時前
消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高
薯片薯條等零食是不少人的心頭好，但消委會指出食薯片薯條有致癌機會，原因是這類經高溫煎炸烹調的零食大多含有可能令人類致癌的丙烯酰胺！消委會於第526期《選擇》月刊中，測試77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等不同材料製造的香脆零食樣本，除1款蔬菜脆片及6款蝦片外，所有樣本均含有可致癌物質丙烯酰胺（acrylamide），當中以預先包裝薯片、薯條丙烯酰胺平均含量最高。Yahoo Food ・ 9 小時前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」 被控煽動 還押至10.31再訊
19 歲女子被指於今年 3 月至 5 月期間拍攝宣傳短片等，被控一項煽動罪，指她煽惑和鼓勵香港居民參與投票以成立「香港議會」。案件周二（26 日）在西九龍裁判法院首度提堂。法庭線 ・ 2 小時前
荃灣兩男搭枱食早餐疑「䟴腳」爭執互襲 兩敗俱傷送院同被捕
荃灣發生打鬥案。 今日（25日）清晨5時05分，兩名互不相識的男子分別於荃灣兆和街34-36號一餐廳食早餐，二人「搭枱」，其間35歲姓方男食客疑因「 䟴腳」，引起同枱54歲姓冼男子不滿，雙方發生爭執，初時口角，繼而動武，姓冼男子隨手執起一隻叉襲擊對方，姓方男子被襲後走出餐廳，在自己的私家車內取出一支約3am730 ・ 1 天前
佘詩曼「七魔女」閨密團「拋夫棄子」外遊 文頌嫻連續兩年缺席惹網民猜疑
由佘詩曼、湯盈盈、文頌嫻、梁靖琪、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」藝人閨密團，多年來姊妹情深，就算各有各忙，仍不時會開心聚會，互相祝賀慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前