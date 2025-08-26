天文台料低壓區本週中入南海
屯門亦園路謀殺案︱警方拘捕 13 人涉謀殺、非法禁錮等罪 涉金錢糾紛 有疑犯潛逃海外︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門藍地亦園路橋底昨日（25 日）一名男子被發現當場死亡，警方在附近一輛私家車上發現血跡。警方今日交代案情，死者頭部受刀傷失血致死，調查發現十多人曾在村屋外攔截死者，及有人從後斬向死者的頭部，再將他劫持帶走，最終失血致死，被棄屍於橋底。警方一連兩日拘捕共 13 名人士，包括案中主腦，相信仍有部份疑犯潛逃海外。
新界北總區署理高級警司鄧翊几指，法醫解剖顯示死者頭部右後方有刀傷，傷口雖不深，但傷及血管致大量出血，因失血過多死亡。
警員翻查大量閉路電視，發現死者於當日凌晨約 1 時，乘坐一輛七人車離開新生村住所時，被兩輛私家車前後截停。死者下車逃走時遭約 10 名男子攔截，其中 2 人持刀恐嚇，其中一人從後斬向死者的頭部，其他人並將死者劫持上七人車帶走，其後被棄屍於橋底。
調查方向包括私煙金錢糾紛
警方指，死者的親友案發前亦被其他人從死者家中帶走，禁錮在另一地方，之後自行鬆綁報警。警方相信，動機疑涉非法活動與金錢糾紛，調查方向包括私煙金錢糾紛。
重案組鎖定涉案人士身份，警方昨日及今日分別在天水圍、機場、大埔、荃灣及東涌拘捕 13 名本地人士，包括 10 男 3 女，年齡介乎 25 至 65 歲，當中包括主腦，罪名包括謀殺、非法禁錮、協助罪犯及藏毒，部分人有三合會背景，全部現正被扣留調查。
警方表示，部分涉案人士已潛逃海外，並起回三部涉案車輛。呼籲知情人士致電 3661 3362 或 24 小時熱線 5635 0091 提供資料。
