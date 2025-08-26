屯門亦園路謀殺案13人落網 涉非法活動金錢糾紛

【Now新聞台】屯門亦園路謀殺案，51歲男子死亡，10男3女落網，警方相信犯案動機涉非法活動金錢糾紛。

警方指，周一早上六時接獲市民報案，稱在亦園路橋底發現一名男子倒臥七人車旁邊，經化驗及解剖後，證實頭部近右耳後有刀傷，死因有機會是被斬傷失血過多；調查後發現，死者凌晨約一時乘坐七人車離開屯門新生村，其後被兩架私家車前後攔截，死者落車逃跑，被十名男子截停，其中兩人用刀指嚇他，一人向死者頭部右邊施襲，死者頭破血流被押上車帶走。

警方相信事件涉及非法活動金錢糾紛，私煙是其中一個調查方向，又指部分人有三合會背景。

新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几：「警方初步調查相信，動機涉及非法活動金錢糾紛，當中有人安排兇徒在上述時間向死者追討，期間有人用刀襲擊死者，令他失血過多死亡，繼而被棄屍在亦園路。」

