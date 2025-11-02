屯門俄籍醉娃持鐵錘大鬧車房 涉管有攻擊性武器被捕

馮淬帆逝世 演《精裝追女仔》堅哥深入民心
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 1 天前
珍惜生命｜觀塘女子膠袋笠頭輕生 母揭發惜太遲
昨晚(1日)8時許，警方接獲一名女子報案，指其29歲的馮姓女兒在觀塘敬業街61號一個單位內暈倒。救援人員接報到場，發現女子倒卧在單位床上，頭笠膠袋，膠袋連著一罐氣體。女子當場證實死亡。am730 ・ 3 小時前
國際｜新加坡警方沒收陳志約8.9億港元資產
《路透》引述新加坡《海峽時坡》報道，新加坡警方以涉嫌洗黑錢及詐騙罪沒收陳志在當地的6個物業和資產，包括銀行及證券帳戶、現金、一架遊艇、11輛車及多支酒，涉及金額超過1.5億新加坡元（約8.9億港元）。Fortune Insight ・ 1 天前
油麻地搭棚工墮斃僱主罰9萬分90期還 律政司申刑罰覆核 官押後再訊待被告提供收入證明
2022 年 5 月，一名搭棚工在油麻地吳松街舊樓的 6 樓外牆搭棚時，安全繩斷裂墮下身亡。涉事僱主被勞工處票控「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」等 3 罪，經審訊後被裁定罪成，罰款 9 萬元，分 90 期繳交。律政司申請刑罰覆核（法律 101 文章），指刑罰欠阻嚇力、繳款期限過長。法庭線 ・ 1 天前
青朗公路警方電單車與私家車相撞 交通警倒地
青朗公路往九龍方向今早10時26分發生交通意外，警方電單車與私家車相撞，造成3人受傷，其中交通警一度倒地等候救援。 據網上片段所見，交通警倒地，沒有郁動，旁邊有幾名人士圍著交通警，表情驚訝。至於警方電單車在路中翻倒，有配件四散。私家車則車尾凹陷，警方正調查意外原因。am730 ・ 23 小時前
涉城市大學及又一城非禮2名男子 男學生准保釋待12.24再訊
【on.cc東網專訊】一男學生涉於城市大學和又一城非禮2名男子，被控非禮等3罪，今（1日）於西九龍裁判法院首次提堂。裁判官批准被告以2,000港元保釋，並押後案件至12月24日以待辯方索取文件。on.cc 東網 ・ 1 天前
博物館嘉年華︱免費派千個雪山菠蘿包 港式奶茶即沖示範 料2.5萬人次入場 即睇搶眼打卡位︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】康文署「繽Fun博物館嘉年華」11月1日至2日舉行在尖沙咀露天廣場，舉行大型戶外活動，有六大展區，包括巨型桌遊、最多可以12人混戰乒乓球桌、復古照相攤館等，又會派發1000個雪山叉燒菠蘿包給市民試食，以及6場「非遺」港式奶茶沖泡示範。康文署估計兩日合共有2.5萬人次遊玩。Yahoo新聞 ・ 1 天前
九龍城酒店男子昏迷送院亡 3男女涉販毒被捕(更新)
【07:20更新】案件交由九龍城警區重案組跟進調查。經翻查閉路電視及進一步調查後，發現該名報案人與兩名男子曾從上址涉案房間把一行李箱帶往一輛停泊上址附近的私家車內。 檢一萬元K仔及依托咪酯煙彈 人員於該涉案房間內發現一些含有「依托咪酯」的煙彈彈殼，亦在該涉案私家車內檢獲36粒「依托咪酯」am730 ・ 1 天前
維港海上巡遊｜彩蛋率先揭曉 四大充氣雕塑明出巡 三隻人偶將驚喜現身海面 金鐘設無人機謝幕（附明日航行路線）｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一連八日的「維港海上大巡遊 Water Parade」活動明日閉幕，重頭戲四大充氣雕塑海上巡遊將於明日下午壓軸登場，途經添馬公園、東岸公園及星光大道。據《Yahoo新聞》了解，主辦方準備了兩大彩蛋給市民，包括三隻角色人偶將於海上出巡，伴隨四大人氣角色多啦A 夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU 巨型海上充氣雕塑於維港亮相。此外，傍晚時分金鐘海域將設無人機表演，為活動謝幕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
尖沙咀動物醫院遭淋紅油 警追緝涉案男子
尖沙咀有動物醫院遭淋紅油。今日(2日)上午8時許，警方接獲尖沙咀一間動物醫院的職員報案，稱店舖外遭一名男子淋紅油破壞。警方將案件列作刑事毀壞案跟進，正追緝涉案男子下落。am730 ・ 2 小時前
青朗公路警察電單車與私家車相撞三人傷
【Now新聞台】青朗公路有警察電單車與私家車相撞，三人受傷。交通警員身體多處受傷，需要戴上頸箍固定頭部，由救護車送去瑪嘉烈醫院治理；私家車男司機受輕傷，坐在路邊向警員講述意外的經過。警察電單車車頭嚴重損毀，零件四散在地上，私家車左邊車尾凹陷。早上十時許，私家車與警察電單車在青朗公路往荃灣方向行駛，去到大欖隧道出口相撞，意外中有三人受傷。警方封閉兩條行車線調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
八鄉七星崗車房起火 無人受傷
【Now新聞台】八鄉下午有車房發生火警，消防開喉救熄無人受傷。 網上片段見到，大量黑煙冒出，消防員不斷向火場射水。下午3時許，警方接報指錦田公路七星崗有車房倉庫發生火警，3人疏散到安全位置。消防員到場動用兩條喉及兩隊煙帽隊撲救，下午四時半大致救熄。事件中無人受傷，消防正調查起火原因。#要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件 爆有下句是祝福張國榮 曾遭某歌星拳毆
綽號「紅唇王子」、現年64歲的歌手蔡楓華，八十年代憑《倩影》、《絕對空虛》等多首金曲走紅，早前罕有接受文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》訪問時重提往事...Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 1 天前
前港姐楊寶玲林穎嫺保養得宜相約在美國 曾歷三段婚姻終情定初戀男友
1987年港姐冠軍楊寶玲（Pauline）自從於1999年淡岀娛樂圈後便很少公開露面，她其後與第三任丈夫Gavin移民到美國Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
習近平送小米手機 李在明問通訊保安 習近平神回「你看看有沒有後門」引全場大笑︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國國家主席習近平昨日（ 11 月 1 日）在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會後，與南韓總統李在明舉行會談，兩國領導人互贈禮物。習近平贈送李在明夫婦 2 部小米旗艦曲面手機及文房四寶，李在明笑問手機的通訊是否安全，習近平幽默回應「你看看有沒有後門」，令在場人士大笑。這一幕被外界視為習近平在公開場合中少有的輕鬆一刻。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
貝森特：北京「朝天鳴槍」犯了大錯 稀土牌最多只能再用兩年！
據《金融時報》周五 (31 日) 報導，美國財政部長貝森特在特習會後表示，北京威脅停止稀土出口是「真正的錯誤」，堅稱美國將在兩年內確保替代供應。鉅亨網 ・ 1 天前
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
特朗普就中國暫停稀土管制自誇戰功 專家稱開了危險先例
【彭博】— 特朗普事後的發言完全一付大獲全勝的樣子。但在特朗普今年1月重返白宮以來與中國國家主席習近平的首次會晤中，他付出的代價至少與所得相當。Bloomberg ・ 2 天前