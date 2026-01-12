屯門兆麟苑單位起火冒濃煙 逾200人疏散一人不適

屯門兆麟苑翠麟苑有單位起火冒出濃煙。(facebook@真.屯門友 Jessica Lai）

屯門發生火警，今日（12日）下午4時28分，兆麟苑翠麟閣C座中層一單位起火，冒出濃煙。消防動用一隊煙帽隊及一條喉灌救。逾200人疏散，一名男子吸入濃煙不適需送院。警方及消防正調查火警原因。社交平台影片可見，起火單位冒出濃煙，火警鐘鳴響，大批居民疏散至地面。

