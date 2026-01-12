屯門兆麟苑單位起火 一男子吸入濃煙不適

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評
1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 4 小時前
「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播
有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 7 小時前
網上熱話｜兩地網民談最難接受的香港文化 對一常做動作遭歧視感不解
內地與香港的生活習慣有不少差異，以至來港旅遊的旅客常常感到不習慣。有網民以「你最難接受的香港文化是什麼？」為題，在小紅書發文，讓一眾內地網民分享來港後感受過的最難接受的香港文化。帖文引來不少網民留言，而各人的意見也大不同，有人認為香港的冷氣太冷；有人不解為何餐廳不能帶外來飲料；有人對於蹲在地上會被歧視感到難受等等。am730 ・ 23 小時前
不是騙色是騙裝？中國《三角洲行動》女實況主線下見網友，一覺醒來角色變裸體
騰訊遊戲旗下射擊遊戲《三角洲行動》近期發生了一則讓人啼笑皆非的事件，一名暱稱「小小辣條」的中國女遊戲實況主，因與一名男網友在線下見面，沒想到遭到迷暈，但該名男網友並非為了騙色，而是盜走了這名女實況主的頂級裝備，被網友笑稱是：「真實世界的搜打撤」。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊 一女星片酬係林峯8倍
電影《尋秦記》票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港票房冠軍紀錄。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一位演員以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是零片酬演出，引起熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
李龍基未完全放低王青霞 自爆為Chris被判守行為 否認係「計算基」︰咁我真係好失敗
75歲李龍基同39歲未婚妻王青霞（Chris）嘅「爺孫戀」一度係坊間話題，但上月有有網上頻道爆料，指王青霞在家鄉早已結婚，並有一名16歲兒子Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治 妻子情況危殆 消防不排除涉刑事成份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
2026金球獎Lisa性感美絕紅地毯！首位K-Pop偶像擔任頒獎嘉賓，黑色透視「紅毯戰衣」來自Jacquemus
2026金球獎｜第83屆金球獎於美國比佛利山莊登場，一眾明星在紅地毯的造型都非常亮眼，當中有BLACKPINK成員Lisa以一身Jacquemus的黑色透視晚裝亮相，性感又高貴的造型，美絕金球獎紅地毯！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
特朗普倡減信用卡利息 為何中國人反應最激烈？揭背後「薅羊毛」秘技
特朗普提出信用卡利率封頂 10%，重塑美國信用卡盈利模式。本文分析高息支撐高回贈的結構、跨境薅羊毛現象，以及利率下調對中國信用卡圈子的潛在衝擊。Yahoo財經 ・ 9 小時前
特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資
Getty Images 美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。 出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。 然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。 特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
【Aeon】新春床品展+除垢迎新春+家居好物過新年（即日起至16/02）
「家居好物過新年」有各款精美廚具、浴室用品同家居小物；「除垢迎新春」搜羅超齊全嘅清潔工具同用品，讓大家為農曆新年做好準備！YAHOO著數 ・ 9 小時前
AGA現身漫天風雪叢林 同行外籍男子身份惹揣測
【on.cc東網專訊】歌手AGA（江海迦）自和唱片公司完約後，已移居家鄉澳洲方便照顧年邁母親，不過她並未有放棄其歌唱事業，早前她以2025年壓軸場嘉賓身份演出假中山舉行的草莓音樂節，在可容納5萬人的露天場地開騷。東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
大師冇點你│恒生私有化後續影響（李聲揚）
有匯控股東投訴點解要「包底」恒生，呢個真係奇。恒生一直係附屬公司，帳目併入匯控，邊有包底一回事？至於有人幻想私有化後壞帳可以「收埋」，更加離譜。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
拉麵店雙菜單的遊客屠刀？ 大阪英文貴7成氣炸中國客！
旅行時最怕當冤大頭，日本大阪一間熱門拉麵店最近就因為這檔子事鬧得沸沸揚揚。店家被爆出「陰陽菜單」，日文版價格親民，切到英文版卻貴了近7成，簡直像在考驗外國客的智商。Japhub日本集合 ・ 7 小時前
加總理訪中 兩國關係將因「共同敵人」川普而破冰
（法新社北京12日電） 加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於13日抵達北京與中國領導人習近平會面，希望在尋求降低對美國依賴之際，推動中加雙邊關係更緊密。以下是此次訪問的重要意義以及對中加關係可能帶來的影響： ● 意義重大 卡尼將於13至17日訪問中國，預定與習近平及國務院總理李強等政府與企業領袖會晤。法新社 ・ 5 小時前
中大逸夫書院宿生放鋁箔紙入微波爐致爆炸 無人受傷(有片)
社交平台流傳影片及帖文，指香港中文大學逸夫書院國楙樓學生宿舍周日晚上有宿生將鋁箔紙放入微波爐內，導致微波爐發生爆炸並起火觸發火警鐘，全體宿生需疏散。宿舍發出通告，形容是一宗嚴重事件，甚至可能造成重大危害，要求宿生正確使用各項電器。《am730》正向中文大學查詢事件。am730 ・ 2 小時前
GenZ 掀「微退休」熱潮：「退休後再享受」不切實際！與其工作到崩潰，不如先暫停喘息
最近在TikTok及各大國際新聞熱門討論的「微退休（micro-retirement）」是什麼？這不是提早退休，而是在職涯中主動按下暫停鍵。許多GenZ年輕人看透現實：高房價、低薪資、長工時、高壓競爭，讓「退休後再享受人生」這條傳統路徑變得不切實際。既然未來不保證，還不如現在就抓緊時間，好好享受生活！你覺得「微退休」是逃避現實，還是即將成為未來的工作趨勢呢？Beauty美人圈 ・ 5 小時前
赴英21歲女攜胡椒噴霧香港機場被截獲 連日已有多宗同類案
一名打算前往英國的21歲女子，其手提行李在接受機場保安人員為出境旅客進行的安全檢查期間，被發現藏有違禁品。機場警區人員接報到場，初步調查後女子因涉嫌在其手提行李藏有一枝懷疑胡椒噴霧，涉嫌違反《火器及彈藥條例》被捕，現正獲准保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第四隊跟進。am730 ・ 1 天前