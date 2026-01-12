屯門兆麟苑單位起火 一男子吸入濃煙不適

【Now新聞台】屯門兆麟苑發生火警，一男子吸入濃煙不適。

網上影片見到，該單位不斷冒出白煙。下午4時許，兆麟苑翠麟閣有單位起火，消防到場派出一隊煙帽隊及動用一條喉灌救。

火警中有逾200人疏散，一名男子吸入濃煙不適，在救護車上接受治理，起火原因有待調查。

#要聞