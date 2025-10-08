衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
屯門公路九巴車長駕車期間暈倒 猛撼路牌一度被困
屯門公路發生交通意外。
今日（8日)早上10時08分，一輛九巴沿屯門公路、往屯門市中心方向行駛，駛至安定邨對開時，九巴車長突然暈倒，九巴在無人駕駛下猛撼向路牌，車頭擋風玻璃爆裂，車長一度被困，其他途經司機見狀，連忙報警求助。
警方和救援人員接報後趕至現場，消防員將車長救出，再由救護車將他送往屯門醫院治理，警方正在調查事件。消息指，當時九巴「暫停載客」，車上並無乘客，九巴由九龍行駛往屯門，其間車長感頭暈，剷向左右兩線中間位置，撞向路牌始停下。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/屯門公路九巴車長駕車期間暈倒-猛撼路牌一度被困/606584?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
