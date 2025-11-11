屯門公路泥頭車突然自焚陷火海 司機跳車逃生（有片）

屯門公路有車輛行駛中著火。（fb「車cam L（香港群組）」圖片）

屯門公路有車輛行駛中著火。

今日（11日）上午9時18分，一輛泥頭車沿屯門公路、往九龍方向行駛，駛至近青田交匯處時突然冒煙起火，火勢猛烈，泥頭車車頭迅速陷入火海，大量濃煙湧出充斥管道，司機跳車逃生。警方和救援人員接報後趕至現場，消防員開喉灌救，11分鐘後將火救熄，火警中無人受傷。

現場交通受阻

運輸署稱，因車輛着火，屯門公路(往九龍方向)近青田交匯處的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通擠塞。

