屯門六旬漢倒斃家中 殘疾妻送院 孫玉菡稱會改善支援照顧者暫託服務(何潁之報道)

【Now新聞台】屯門菁田邨一名63歲男子周五被發現倒斃屋內，其殘疾妻子則送院。勞工及福利局局長孫玉菡表示，會提供支援，並應申訴專員公署建議，改善支援照顧者暫託服務。

涉事單位位於菁心樓，事發在周五下午3時許，警方接獲一名男子報案，指其63歲妹夫沒有上班，到其住所拍門無人應，消防員破門入屋，發現男戶主倒臥床上，當場證實不治；殘疾的女戶主清醒，由救護車送到屯門醫院檢查，案件列作屍體發現處理。

有鄰居指，最後一次見到該夫婦是本月5日，對事件感到愕然。

楊太：「平時關係幾好，先生經常帶太太到樓下買東西、逛一下，所以他們關係都不錯的。很愕然，因為第一，他太太本身行動不方便，都是靠她丈夫，真的很突然，心裡聽到都覺得不舒服。」

據了解，死者妻子患有柏金遜症及頸椎退化性脊椎炎，平時需要丈夫照顧日常起居生活，由於妻子行動不便，未有發現丈夫離世。勞工及福利局局長孫玉菡稱，會為有關人士提供社福支援。

對於申訴專員公署調查發現，支援照顧者的暫託服務使用率長期偏低，部分單位要求申請人事先會面或自費額外醫療檢查，孫玉菡就稱會積極跟進建議，令資源用得其所。

勞工及福利局局長孫玉菡：「一些我們覺得未必是必要，例如照X光，我們會清晰表明不需要做這些檢查。另外，我們都會再想辦法，令到不同宿位的分配做得更好一些。我們在做工夫之餘，都會吸收申訴專員給予的建議，務求我們更加用好手頭上有的資源，盡可能令有暫託需要的人士得到適切服務。」

孫玉菡又稱，會繼續研究方法提升暫託服務的使用率，並加強宣傳，令更多照顧者接觸到資訊，善用服務。

#要聞