八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席
屯門凌晨連環兩宗縱火案 焚毁多輛私家車及單車 警方拘捕2名非華裔男子｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】周五（30日）清晨屯門連續發生兩宗縱火案，早上5時許，和田邨對開有數輛單車、一輛電單車起火焚毁；約一小時後，即早上六時許，於 200 米外的塘亨路寶塘下村一個露天停車場有 7 輛車起火。警方今（31 日）交代案情指，消防到場救火後，認為起火原因有可疑，現場亦發現有閉路電視被破壞。
警方調查後，鎖定兩名涉案非華裔男子，周五作出拘捕行動，2名分別25歲及26歲的男子涉「縱火」及「刑事毀壞」，其中一人持香港身分證，兩人均報稱無業。
其他人也在看
飛鵝山男子失蹤 救援隊伍山坡尋獲遺體
【on.cc東網專訊】清水灣有人失蹤。一名姓黃(24歲)男子於本周二(27日)晚上7時22分於清水灣飛鵝山道18號飛鵝山莊外最後露面後便告失蹤，其家人於翌日報案。今晨(30日)11時23分，救援隊伍在飛霞路集合，帶同裝備於飛鵝山一帶登山搜索，政府飛行服務隊派出直on.cc 東網 ・ 1 天前
上環5100萬日圓劫案拘6人 包括「內鬼」日籍漢 起回部分贓款
【on.cc東網專訊】昨晨(30日)，2名日本籍男子於上環德輔道中遇劫，遭2名匪徒劫去約5,100萬日圓現金(折算約257萬港元)，得手後登上一輛接應私家車逃去。警員經追查後，在香港國際機場及尖沙咀拘捕疑犯。被捕人士是5男1女(23至52歲)，當中包括3名日本漢on.cc 東網 ・ 8 小時前
拜年收到呢罐即刻反白眼？盤點Top 5「又愛又恨」賀年禮盒！網民：呢罐食到下年都未食完
新年流流，拜年是大熱指定節目，相信大家最怕的已不是被姨媽姑姐們尋根究底式地追問近況（問得太多已麻木及進入免疫階段），反而最怕的是收到老套又沉悶的傳統賀年禮盒！雖然早已包上紅色花紙，但當看到其外形時已經略知一二，分分鐘同時間收到好幾份一樣的傳統賀年禮盒，重複又重複！不知道大家認不認同？以下提及的傳統賀年禮盒，總是在農曆新年期間老是常出現，你必定收過又或者買過，雖然討厭但是又抗拒不了，但這些品牌就是能屹立不倒幾十年，霸雄農曆新年賀年禮盒的排行榜佔上一席位！Yahoo Food ・ 1 天前
上環街頭 5,100 萬日圓劫案｜日本公司職員押1.9億來港兌錢買貨 「內鬼」報信2日籍疑犯行劫 警至今拘 6 人 疑於日港兩地先後遭劫｜Yahoo
上環德輔道中發生街頭劫案。《now 新聞》、《am730》等多間媒體報道，今早（30 日）9 時 47 分，一名找換店職員向警方報案，指有兩人在上環德輔道中 272-284 號一棟商業中心對開遭兩賊搶劫，搶走一批現金。賊人得手後上車逃離現場。事主經點算後，證實被賊人盜去 5,800 萬日圓現金，折合約 290 萬港元。《Yahoo 新聞》接消息，疑犯已經在香港機場被捕，案件交港島總區重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國籍僱員竊取 Google AI 機密回國創業 14 宗罪全部成立面臨數十年監禁
科技巨企 Google 一名中國籍前軟件工程師周四（29 日）在美國三藩市聯邦法院被裁定七項盜竊商業機密及七項經濟間諜罪名成立，面臨每項罪名 10 至 15 年的監禁刑期。案件發生於 2022 至 23 年，現年 38 歲的丁林偉從 Google 的網絡中偷取了超過二千頁內有 AI 商業機密的資料，然後在中國成立 AI 公司，並向上海政府申請「人才計劃」資助。檢察官指出，美國會戮力保護自身知識產權，防止外國取得不公平的優勢及危害美國國家安全。Yahoo新聞 ・ 1 天前
原定帶往香港 東京5人遇劫失逾4億日圓現金
【on.cc東網專訊】日本東京都台東區東上野周四(29日)晚有3名日本籍和2名中國籍共5名男女，當街遭3人團夥搶走裝有4.2億日圓(約2,100萬港元)現金的行李箱。數小時後，羽田機場亦有一名男子遭企圖搶走巨額現金未果，涉案團夥在逃。兩宗案件的受害者均表示，原計on.cc 東網 ・ 1 天前
東京連環搶劫巨額現金案 4 億日圓被搶 受害者包括中國人 原定運錢到香港｜Yahoo
上環今早（30 日）發生大額日圓現金搶劫案，日本東京昨晚（29 晚）亦發生兩宗類似案件。當地傳媒報道，5 名男女昨晚在東京都台東區街頭遭到 3 名男子襲擊，事主被噴灑疑似催淚氣體，期間被搶去逾 4.23 億日圓（逾 2,100 萬港元）現金。案件發生後兩個半小時，另一單搶劫案件於羽田機場停車場發生，事主被噴灑疑似胡椒噴霧，幸好最終保住逾 1.9 億日圓（約 950 萬港元）現金。兩單案件的受害人都是原定計劃將該批日圓現金運往香港，當地警方指兩宗案件犯案手法類似，正調查兩者是否關連。Yahoo新聞 ・ 1 天前
廉署搗破兩集團 涉企圖詐騙政府科技資助1.5億元
【Now新聞台】廉署揭發兩個不法集團涉嫌詐騙政府科技資助1.5億元，行動中拘捕33人，包括一名數碼港時任職員。政府近年為協助中小企轉型，推出多項資助計劃。廉政公署本月中搗破兩個不法集團，分別向數碼港和創新科技署提交約1500宗申請，詐騙約1.5億元政府資助，合計拘捕33人，包括科技服務供應商東主、空殼公司負責人、銀行職員、保險代理等。其中涉及數碼港的案件，一名負責審批數碼轉型支援先導計劃資助的秘書處職員涉嫌多次收受賄賂，包括智能電話及退休後保障等，協助集團處理過千宗申請。廉署指，涉案的大部分為中小企，因不熟悉申請流程而受牽連。廉署執行處總調查主任羅珮詩：「貪污集團向小商戶聲稱只需要申請、毋須付款，還有回贈，小商戶信以為真，以為交文件、簽名就可以得到政府全數資助，連商業登記都交給貪污集團成員。涉案的資助申請全部都是選購十萬元上限的IT方案，但廉署調查發現，申請者只得到極為簡單服務，例如開設簡陋的網頁、加設電子支付二維碼。」至於另一宗案件，集團透過註冊多個空殼公司賄賂相關人員，騙取創新科技署的科技券計劃資助，合計近一億元。廉署執行處總調查主任劉鉑鏘：「集團會首先開設一些空殼公司，這些公司根本沒有任何實質業務，集團分別賄賂銀行、會計、保險三方人士。創科署和生產力局在審批相關申請時，懷疑事有可疑而主動作出舉報。」廉署指，現階段已截停1.2億元、即約8成資助發放，相關調查仍在進行中，暫未發現有政府部門人員涉案；數碼港亦已展開內部複檢，審查其他懷疑申請個案。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
警拘39歲男子涉交虛假捐款紀錄申請扣稅 據悉涉訛稱捐款予宏福苑援助基金
【Now新聞台】一名男子涉嫌向政府部門提交虛假捐款紀錄，以便申請捐款收據作扣稅，被警方拘捕。據了解，被捕男子訛稱曾捐款予宏福苑援助基金。警方本月15日接獲庫務署員工報案，據了解，他是處理宏福苑捐款收據小組的成員，懷疑一名39歲男子提供的2.5萬元捐款收據，上面文字是由AI生成，向銀行查證後亦確認沒有任何該男子的捐款紀錄，相信他為獲得稅務減免而偽造紀錄。警方以涉嫌行使虛假文書拘捕該男子，深水埗警區跟進調查。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 23 小時前
本月釣魚短訊騙案近140宗 56歲男收「水務署」短訊損失逾8萬元
警方「守網者」平台公布，本月至今(30日)，警方接獲近140宗釣魚短訊舉報，損失金額共逾940萬港元，其中涉及假冒水務署騙案佔超過四成，涉款逾78萬港元。 近日，有一名56歲男受害人收到假冒水務署發出「繳交逾期水費」短訊。受害人未有懷疑，隨即點擊短訊內釣魚連結並填寫信用卡資料繳費。其後受害人收到銀行通知，指其戶口有一筆未經授權轉賬，才驚覺受騙。最終，受害人在一日內損失超過8萬港元。 警方提醒，釣魚短訊看似手法層出不窮，其實只是舊酒新瓶。如收到任何可疑短訊，應主動向官方機構查證，同時善用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」輸入可疑網址/連結，評估詐騙風險。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
屯門寶塘下村露天停車場多輛汽車遭焚毀
【Now新聞台】屯門一個露天停車場有多輛汽車遭焚毀。 起火焚毀的車輛包括私家車、客貨車及的士等，部分燒剩車架。早上六時許，寶塘下村對開露天停車場有多部車起火，消防到場開喉將火勢撲熄，起火原因有待調查。案發前約一小時，現場附近的和田邨有一輛電單車、三部單車及一部手推車懷疑遭縱火焚毀，警方正調查有否關連。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
女子被控虐待10月大女兒 庭上透露女嬰不止一次被發現「身上有毒品痕跡」
38 歲女子被指於 2025 年 2 月在元朗虐待 10 個月大的女兒，被控一項虐兒罪，案件周五（30 日）在屯門裁判法院首度提堂。署任主任裁判官鄧少雄將案件押後至 3 月 27 日再訊，批准被告以 300 元現金、居住在報稱地址等條件保釋。法庭線 ・ 4 小時前
放蟑螂入飯菜4次勒索餐館 食客判緩刑
【on.cc東網專訊】內地最高人民法院、最高人民檢察院、國家市場監督管理總局日前聯合發布規範職業索賠維護市場秩序典型案例。其中包括一宗消費者在餐館就餐時惡意投放蟑螂並要挾商家、索取財物案，最終其因犯敲詐勒索罪獲刑。on.cc 東網 ・ 7 小時前
上環街頭劫案 兩日籍男遭匪徒劫走5800萬日圓(高詩敏報道)
【Now新聞台】兩名日籍男子在上環街頭遭匪徒劫走5800萬日圓，折合近300萬港元，警方將案件列作搶劫案，暫時未有人被捕。 大批警員到場，又帶走一名女子協助調查。事發在早上約9時，兩名分別是27及51歲的日籍男子，持現金乘車到德輔道中272號一間找換店對出，下車後不久便遭兩名匪徒劫走5800萬日圓現金，匪徒得手後登上接應私家車逃去，找換店職員目睹經過，協助兩人報警求助，事主並無受傷。就在事發地點附近，上月十八日亦曾發生類似劫案，一名男子在皇后大道中被4名持刀男子搶劫，損失10億日圓。被問到該區保安是否需要加強，曾是警隊員佐級協會主席的立法會議員陳祖光，則相信警方會採取合適行動。立法會議員(選舉委員會)陳祖光：「這次的事件亦反映到這一區，特別是找換店，會有大量的外幣找換，可能已成為匪徒的目標，不同的分區其實都會特別對於金舖、銀行或是找換店特別提高戒備的。」他又建議市民若需要找換大量的資金，不要對外透露自己的行程，亦可以考慮分批找換以減低風險。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
日圓劫案｜再有上環找換店遭搶劫 兩男被劫去5800萬日圓 暫時未有人被捕
繼上次10億日圓劫案後，今早再發生日圓搶劫案，警方接獲上環找換店報案，指有兩名男人在找換店門外被劫去大批現金，估計涉及金額高達5800萬日圓。BossMind ・ 1 天前
足本全片｜警務處處長周一鳴見記者
【Now新聞台】警務處處長周一鳴出席完警察學院結業會操後見記者，他先交代去年首三季有逾1萬1千人投考警隊，並會於三月到內地舉行招聘快線，希望向正在內地求學的香港青年提供加入警隊的資訊，甚至可即場投考。 另外，周一鳴又提及昨日兩名日本找換店職員，在上環兌換店外被搶走5800萬日圓的案件，指警方至今拘捕6人，包括3名日本人及起回部分贓款，又相信其中一名報案人是內應。期間記者就立法會議員陳家珮在灣仔逆線行車、大埔宏福苑何時解封以及暫緩巴士乘客強制戴安全帶等提問，周一鳴亦逐一回應。#要聞now.com 影音新聞 ・ 4 小時前
美籍男認庭內拍攝判罰款2000元 庭外指首赴港、告示不清晰
45 歲美籍男子涉 2025 年 12 月，在記協主席鄭嘉如私人檢控前僱主《華爾街日報》案庭內拍攝，周五（30 日）在東區裁判法院認罪。被告郭揚自行求情指，「我個中文名調轉同楊過相近，即係『過而改之，善莫大焉』」，盼盡快返美工作、帶母親求醫。法庭線 ・ 4 小時前
打擊圍標 政府：對大維修大廈收集情報 若涉罪會執法
【on.cc東網專訊】政府計劃修例，進一步打擊圍標。議員陳學鋒今日(30日)在立法會保安事務委員會上關注執法部門如何配合其他政府部門針對大廈圍標問題執法，當局回應指執法部門正與民政事務總署聯繫，一旦知悉有大廈將進行大維修，包括反黑組人員在內便會收集情報，若發現牽on.cc 東網 ・ 1 天前
上環日圓搶劫案｜警方至今拘捕6人 起回部分贓款
【Now新聞台】兩名日本找換店職員昨日在香港上環兌換店外被搶走5800萬日圓，警務處處長周一鳴稱，警方至今拘捕6人，包括3名日本人，起回部分贓款，又相信其中一名報案人是內應。 警務處處長周一鳴：「其中一個拘捕人士是最初的報案人，本來有兩名日本男子報案被人打劫，但調查過後發現其中一人可以說是內應，提供資料予兩個日籍男子打劫，所以過程中我們迅速將其拘捕。」他又強調案件仍在進行中，如有需要會按一般協作模式聯繫日本警方調查，而臨近歲晚，警方亦會加強金行及珠寶行的巡邏。#要聞now.com 影音新聞 ・ 6 小時前
葵涌工廈單位拖板短路起火 開喉灌救無人傷
【on.cc東網專訊】葵涌發生火警。今晨(31日)11時08分，葵豐街18至26號永康工業大廈樓上單位起火冒煙，驚動多人報案。消防員接報到場，派出一隊煙帽隊開喉灌救，同時搜救隊到場協助救援。消防將火勢救熄，初步調查相信拖板短路引起火警，事件中無人受傷。on.cc 東網 ・ 7 小時前