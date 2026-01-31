屯門凌晨連環兩宗縱火案 焚毁多輛私家車及單車 警方拘捕2名非華裔男子｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】周五（30日）清晨屯門連續發生兩宗縱火案，早上5時許，和田邨對開有數輛單車、一輛電單車起火焚毁；約一小時後，即早上六時許，於 200 米外的塘亨路寶塘下村一個露天停車場有 7 輛車起火。警方今（31 日）交代案情指，消防到場救火後，認為起火原因有可疑，現場亦發現有閉路電視被破壞。

警方調查後，鎖定兩名涉案非華裔男子，周五作出拘捕行動，2名分別25歲及26歲的男子涉「縱火」及「刑事毀壞」，其中一人持香港身分證，兩人均報稱無業。