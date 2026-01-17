屯門園林廢物回收中心工人遭機器割斷手掌 環保署責成承辦商3天內交報告

在中國河北省保定的農村，因天然氣價格上漲，地方財政吃緊、能源轉型的補貼減少，以及農村收入減少，讓村民在寒冬中做出取捨，只敢偶爾啟動鍋爐，讓屋子暫時暖和。72歲的何文祥（He Wenxiang，音譯），穿著厚外套、戴帽子，室溫約攝氏13.5度，室外則是刺骨的攝氏零下1度。 何文祥回憶，過去天然氣一立方公尺約人民幣2.2到2.4元（約新台幣10元），當時還有政府補貼，但一、兩年前補貼已全面取消，官方沒有正式公告。河北農村不少家庭年收入只有人民幣8000元（約新台幣3.6萬元），卻有半數的金錢都用在天然氣取暖上，過往使用煤炭，一個冬天只要人民幣500元（約新台幣2264元），何文祥表示，他支持環保，但這樣的價格「承受不起」。 河北以農業和重工業為主，官方數據顯示，2024年公共支出達到收入的139.5%，創下近十年新高，地方財政壓力沉重。 2017年開始，北京推動「煤改氣」政策，要求居民從傳統燃煤取暖轉向天然氣，以降低空氣污染，但隨著需求增加、基礎設施建設成本提高，本就高於煤炭的天然氣價格持續上揚。2023年當局又推動市場機制，希望提供供應商利潤，再度推升價格。 儘管如此，「煤改氣」政策確實讓河北空氣品質明顯改善。能源與清潔空氣研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air）分析指出，北京及周邊地區的PM2.5污染在2020年至2025年間減少約30%。

Yahoo 國際通 ・ 18 小時前