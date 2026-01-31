屯門昨日凌晨有多輛私家車、單車及電單車起火，兩男以涉嫌刑事毀壞及縱火被捕。

昨日凌晨5點03分，警方接獲報案，指屯門和田邨對開一個單車休憩處，有一部電單車同幾部單車起火。而在大約1小時後，警方再次接獲報案，在距離和田邨大約200米的寶塘下露天停車場，有7架車起火。

拘捕2名無業非華裔男子

消防員到場將火撲熄，並認為起火原因有可疑。警方在場進行調查時，發現現場有閉路電視被破壞。警方其後鎖定兩名涉案的非華裔男子，昨日拘捕分別25及26歲男子，其中一人持有香港身份證，兩人均報稱無業。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1007983/屯門多輛私家車及單車起火-警方拘捕2男縱火?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral