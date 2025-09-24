屯門大興街塌樹壓路軌 輕鐵服務受阻待維修

影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前