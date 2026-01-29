屯門大興邨斬人案｜房屋署：家訪15次查倒汗水問題 施襲戶去年破壞樓下單位天花｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】屯門大興邨興昌樓 1 月 23 日發生斬人案，46歲男子乘搭電梯期間突施襲，導致一家三口受傷送院。施襲者與事主一家為樓上樓下鄰居，房屋署今（29 日）回覆《Yahoo 新聞》指，去年8月開始接獲施襲戶投訴樓下單位因使用冷氣導致其單位出現冷凝水，8至12月期間職員曾 15 次家訪，施襲戶一直能保持正常溝通，情緒穩定；施襲戶去年 8 月曾破壞樓下單位天花，署方向其發警告信。

家訪15次 稱施襲戶「情緒穩定」

房屋署指，去年8月15日施襲租戶首次投訴樓下單位家庭因使用冷氣機導致其單位地板出現冷凝水，屋邨辦事處職員立即到雙方單位視察，確認冷凝水僅出現在樓上單位小部分地方；職員為樓上租戶提供吸水毛巾及小型吸濕器，情况有改善。

去年8至12月署方職員到樓上單位家訪15次，樓上租戶保持正常溝通，情緒穩定。上月初樓上租戶向職員表示已一段時間無冷凝水問題，毋須再家訪。

去年8月損壞樓下租戶天花 房署：給機會改過不追究

房屋署稱，去年8月19日接獲樓下單位租戶投訴，指樓上租戶損壞地台，令其天花出現約一厘米直徑孔洞，樓下租戶報警。署方指受損小孔只有一厘米直徑，屬非常輕微損毁，且容易修補，屋邨辦事處翌日完成修補工程。

署方指樓上租戶表現悔意，承諾不會再犯，屋邨辦事處職員考慮到對方只是一時衝動及初犯，基於情理法兼備的考慮下，決定給予一次改過機會，不追究破壞公物一事。房屋署就事件向其發警告信，並嚴肅警告若再違反租約規定，會考慮收回單位。

房屋署：正安排緊急調遷

房屋署稱，樓下單位租戶去年9月稱疑受樓上單位租戶騷擾，屋邨辦事處職員曾與樓下租戶商討調遷安排，但租戶本月上旬稱不欲參與揀選安排。

房屋署指，十分關注1月23日在大興邨興昌樓的傷人事件，署方職員即時聯絡受傷家庭作出慰問，並正為他們提供適切協助。署方目前正為他們安排臨時住所及緊急調遷。署方指，會嚴肅跟進在公屋發生的違法暴力個案，若個案牴觸租約條款，會考慮向違法租戶發出遷出通知書。

案中60歲被告被控3項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，案件周三（28 日）在屯門裁判法院再訊，被告暫毋須答辯，裁判官將案押後至4月8日再訊。