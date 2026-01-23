專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
屯門大興邨男子涉持刀傷人 10歲女嘗試擋刀 一家三口送院 據了解疑兇曾投訴冷氣機倒汗水｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】屯門大興邨今（23 日）發生持刀傷人案。早上7時許，一名60歲男子突在乘搭電梯時襲擊一對父女，事主太太趕到場協助制止，一家三口及疑兇全部送院治理。
鄰居合力制服疑兇
事發在大興邨興昌樓，據了解，46歲男事主與10歲女兒乘搭電梯時，遇到60歲男鄰居，對方突然從膠袋取出一把刀襲擊兩人，男事主一邊與疑犯爭持一邊呼救，事主的 10 歲女兒嘗試擋住疑犯施襲的刀，事主的 44 歲太太趕至，與其他鄰居合力制服疑兇。案中一家三口及疑兇手部、頸部受傷，全部送院治理。
案中60歲男子涉傷人被捕。消息指，疑兇和事主屬樓上樓下鄰居，去年8月曾投訴事主單位冷氣機倒汗水，雙方曾有爭執。
其他人也在看
荃灣工人集體毆鬥 停車場打到出馬路4人被捕(有片)
荃灣有多人打架，今日(23日)早上9時06分，警方接獲報案，指有約20名男工人在荃灣馬角街18號停車場對開集體打鬥。警員到場控制場面，至少拘捕4人涉在公眾地方打鬥，暫未確定有否人受傷。am730 ・ 7 小時前
尖沙咀酒店七旬夫婦疑因病尋死 丈夫傷重死亡 妻子涉謀殺被捕︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今（22 日）下午約 5 時，尖沙咀柯士甸道一間酒店有一男一女倒臥房間，職員報警。兩人昏迷送往伊利沙伯醫院，男子經搶救後不治，警方正調查案件。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
繼母虐死女童伏法 生母擬棄民事訴訟
【on.cc東網專訊】福建省莆田市一名時年12歲女童生前遭到繼母許金花虐待，直至2023年在家死亡。案經兩次審理並宣判，許女被判死刑。最高人民法院近日依法作出裁定，核准許女死刑。周二（20日）上午，許女終於伏法。on.cc 東網 ・ 1 天前
黎智英案｜ 歐洲議會籲取消香港特殊貿易地位 港府：不顧廉恥的「雙重標準」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」罪，1 月 13 日完成求情，案件將押後判刑。歐洲議會周四（22 日）通過決議，就黎智英即將被判刑作出譴責，要求歐盟委員會啟動暫停香港特殊貿易地位的程序，制裁香港官員等。特區政府強烈反對「所謂決議」，強烈譴責歐洲議會對香港作出無理指控，並指法庭就「黎智英案」的定罪裁決「絕無任何政治考慮」。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
內地性商導師周媛金句「身體形成X 字形」爆紅 被揭吸金逾2千萬帳號被封 大膽照同時流出
自稱內地「性商教母」嘅導師周媛，近期成為網路熱話，皆因佢嘅授課片段被流出，周媛教女性點樣以身體語言等方式「提升魅力」，當中拋出嘅金句「眼神給出去」、「我的身體形成了一個 X 字形」Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
袁彩雲晒50歲慶生照完美示範「優雅地老去」 去年曾自爆已離婚？
袁彩雲1996年透過參加香港小姐競選勇奪季軍而入行，及後，被安排加入處境劇《真情》及經典劇《封神榜》。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
美國 5 歲男童與父親遭 ICE 拘留 疑將兒童當誘餌敲門 兩週內四學生被帶走︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】明尼蘇達州一名 5 歲男童拉莫斯（Liam Ramos）在放學回家途中，於住所車道被美國入境及海關執法局（ICE）拘留，隨後與父親一同被送往德克薩斯州的拘留中心。Yahoo新聞 ・ 1 天前
周媛抖音帳號因「傳播低俗資訊」被封 自詡「性商教母」 官媒狠批：無底線「邪修」顛覆三觀｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】自詡中國「性商教母」的內地網紅周媛近日成為網上熱話，「眼神給出去」、「身體形成X型」等金句和動作引起模仿潮，同時惹起爭議，被指言論低俗、物化女性等。周媛多個帳號周三（21 日）被發現轉為私人帳號，其抖音主帳號「黑白顛周媛」已被封。全國婦聯旗下中國婦女報昨（22 日）發文，狠批相關內容物化女性、顛覆三觀，形容是將女性價值引向歧途的「偏門修煉」。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
房屋局常秘李佩詩月初起休假 身體抱恙未知復工日期 轄下審查組監管宏福苑等居屋｜Yahoo
房屋局獨立審查組，負責監管出售房委會物業及新發展項目，由房屋局常任秘書長兼房屋署長直接領導。根據政府電話簿資料，房屋局常任秘書長兼房屋署長李佩詩在 1 月處於休假狀態。《Yahoo 新聞》向房屋署查詢，獲回覆指李佩詩因為「身體抱恙」，由本月 2 日起開始休假，其職位暫由房屋局副秘書長／房屋署副署長（策略）章景星兼任。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
旺角輪椅女子帶女童行乞 寒天坐地沒有足夠衣物禦寒 熱心市民報警：希望細路仔以後唔使咁慘｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】在寒冷天氣下，旺角街頭昨（22 日）疑有人帶同衣衫單薄的小女孩坐地行乞。有市民向《Yahoo新聞》反映，本周四中午約 12 時在奶路臣垃圾收集站，見到一名女子手持紙兜，抱住一名小女孩坐地叫街坊施捨，身旁有一架輪椅。「個女人識講廣東話但係有口音，我叫佢畀返件衫個細著，佢扮唔識聽」，該名熱心市民報警求助，指懷疑有人行乞及虐兒，盼有關部門執法，「希望呢個細路仔以後唔使咁慘」。Yahoo新聞 ・ 28 分鐘前
理大教授疑收學生禮物 涉茅台、冬蟲夏草 教授聲稱已退還 校方：按既定程序處理︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社交平台 Threads 今（ 23 日）流傳一段拍攝於香港理工大學的影片，片中疑有學生向教授送贈茅台酒及冬蟲夏草，疑涉教授不當收禮。片段顯示，送禮人士以普通話向對方表示感謝，稱「我和家人都很感謝您這一年帶我學到了很多」，而疑為教授的男子則回應「你這個東西我真的不好帶回去了啊，你要不這箱子借我」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
短租工廈設電話詐騙中心 12人涉假冒客服騙案被捕
黑社會操控的詐騙集團以短租方式，流竄不同工廈單位開設「電話詐騙中心」，假冒客服行騙。警方鎖定目標日前採取行動，拘捕12人，最少涉20宗案件，款額逾200萬元，警方並在檢獲的電話中，初步發現載有逾一萬名市民個人資料，並不排除集團涉更多案件。東九龍總區科技及財富罪案組總督察林詩棋表示，在過去年接獲「假冒客服」相關案件顯著上升。東九龍總區刑事部經情報分析及深入調查後，鎖定一個由黑社會操控的詐騙團夥。該集團租用位於九龍灣、觀塘及葵涌的3個工廈單位，設立為「電話詐騙中心」，該集團常假扮支付平台客服，訛稱受害人啟用保險或收費服務；若受害人否認使用，騙徒會把電話「轉駁」至另一名假冒銀行職員，再以取消服務為名，引導受害人提供銀行資料、密碼，或要求轉賬作「保證金」，最終騙取大額款項。am730 ・ 15 小時前
陸永與細女合體拍片搵真銀 SimSim中文能力惹熱議
現年43歲嘅「農夫」成員陸永喺2011年與太太陳莉娜（Reina）奉女成婚，婚後三年抱兩，育有大女陸一穎（Hannah）及細女陸一心（SimSim），一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
廉署拘捕「莊臣控股」高層及分判商等 14 人 涉清潔合約貪污 收受分判商資助買樓︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】廉政公署日前採取執法行動，拘捕 14 名人士，當中包括上市公司「莊臣控股」的一名高級管理層及兩名經理級僱員。被捕人士涉嫌在外判清潔合約中串謀收受利益，涉及金額至少 1,800 萬元。廉署在行動中搜獲價值逾 1,000 萬元的名貴手錶，懷疑被用作清洗犯罪得益。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
長和賣港口︱43 海外港口擬分拆出售 應對中美壓力 中遠海運或於非洲等地擁較大股權︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 長和創辦人李嘉誠據報正考慮重新推動出售旗下多個港口資產，最新構思是把交易拆分成多個部分，並為不同地區安排不同的持股架構，以回應中美角力帶來的監管與政治壓力；在新構思下，中國遠洋海運集團或可在非洲等被視為較「親中」的地區港口持有更大股權，而財團其他成員則在其他地區掌握較大控制權。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
朱凱廸出獄後發文報平安 稱眼疾獲治療、失眠紓緩 答謝家人陪伴：重拾對「家」的記憶︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前立法會議員朱凱廸早前獲釋。朱凱廸事隔數日首次在 Patreon 發文向外界報平安，表示身體狀況尚可，眼疾已獲合適治療，出獄後失眠情況亦在短時間內明顯紓緩。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
名媛望族劇情再引爆全城熱話 江美儀英文對白爆紅 與網民幽默互動：I go to school by bus
TVB劇集《名媛望族》於深夜時份重播，當年呢套劇集有唔少經典場景引起迴響，包括劉松仁與楊茜堯咬唇激戰、王浩信被劉松仁連環掌摑，以及江美儀以黑絲及性感內衣挑逗劉松仁等等。近日劇集重播，再次引爆全城熱話。其中一幕江美儀與劉松仁嘅爆發戲份於網絡上洗板，引起廣泛討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
公路結冰多車相撞1死15傷 港口冰封魚群缺氧亡
【on.cc東網專訊】內地近日受寒潮影響，各地警方紛紛呼籲路道使用者注意交通安全。滬昆高速江西省萍鄉市境內路段因雨雪冰凍天氣致道路結冰，周三（21日）晚上7時許發生多車碰撞事故，警方通報1死4傷。有報道則引述醫院消息指，車禍共有15名傷者求醫。on.cc 東網 ・ 7 小時前
七旬夫婦昏迷尖沙咀酒店 男子送院後不治 警列謀殺案
【Now新聞台】尖沙咀一間酒店一對七十多歲夫婦昏迷送院，男子其後證實不治，警方列謀殺案處理。 案發在尖沙咀柯士甸道華美達華麗酒店。消息稱下午四時許，該對年老夫婦在酒店房間昏迷，職員打算清潔房間時發現，之後報警，兩人由救護車送到伊利沙伯醫院搶救。據了解，兩人長期租住酒店房間，房內有安眠藥樽，估計兩人服用了數十粒，而兩人有心臟病、肝病等病歷，疑因病厭世尋死，女子現於深切治療部留醫。#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
北角13年老字號「人人和平」預告結業！老闆親揭倫敦開店大計 強調香港仍在
香港飲食業寒冬未過，再有知名實力派小店宣佈變陣。位於北角堡壘街、以燒味和家常小菜聞名的人氣粵菜品牌「人人和平」，其創辦人（腦細）日前在社交平台拋出震撼彈，宣佈將以一年時間結束這間營運了13年的老店，並會陪伴食客度過最後一個農曆新年。消息一出隨即引發網民熱議，老闆更透露了品牌未來的驚人動向——進軍英國倫敦市中心！Yahoo Food ・ 8 小時前