屯門大興邨男子涉持刀傷人 10歲女嘗試擋刀 一家三口送院 據了解疑兇曾投訴冷氣機滴水｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】屯門大興邨今（23 日）發生持刀傷人案。早上7時許，一名60歲男子突在乘搭電梯時襲擊一對父女，事主太太趕到場協助制止，一家三口及疑兇全部送院治理。

事發在大興邨興昌樓，據了解，46歲男事主與10歲女兒乘搭電梯時，遇到60歲男鄰居，對方突然從膠袋取出一把刀襲擊兩人，男事主一邊與疑犯爭持一邊呼救，事主的 10 歲女兒嘗試擋住疑犯施襲的刀，事主的 44 歲太太趕至，與其他鄰居合力制服疑兇。案中一家三口及疑兇手部、頸部受傷，全部送院治理。

案中60歲男子涉傷人被捕。消息指，疑兇住在事主樓下，去年8月曾投訴事主單位冷氣機滴水，雙方曾有爭執。