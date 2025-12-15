屯門天后路巴士與校巴相撞 6人包括4名學童受傷送院

【Now新聞台】黎智英妻兒有到場旁聽，未回應傳媒追問，他的律師稱需時審閱判詞再決定會否上訴。而警方國安處歡迎法庭裁決，又形容黎智英在修例事件中是整個亂局的推手。 黎智英妻子、兒子，以及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，聽取裁決後離開西九龍裁判法院，未有回應傳媒追問。多個外國領事代表亦有到庭旁聽，不過無就裁決回應。警方國安處歡迎法庭裁決，又稱審訊透露出黎智英在修例事件的角色。警方國安處總警司李桂華：「年輕人及學生只是一個畫面，是要替他完成反政府目的。他也是有子女的人，為人父母，見到其他人的子女鋃鐺入獄，前途盡毀，我真的不知道他的感受是如何。其實很簡單，他是整個亂局的推手，難辭其咎。他是利用自己的傳媒王國，控制編採方針及報道，煽動市民仇恨我們政府，更加利用自己的財富以及政治人脈脈絡，從事一些勾結外國勢力。總而言之，他危害國家安全的罪行是罄竹難書，證據確鑿。」李桂華批評有人抹黑政府虐待黎智英，又澄清黎智英在今年8月稱出現心悸，懲教署都有妥善跟進。李桂華：「黎智英女兒加入抹黑，她告訴外媒，父親視力越來越差、聽力越來越差，近乎走不到路，要求大家協助他。問題是，若大家都有跟進審訊，今天有沒有見到這

now.com 新聞 ・ 5 小時前