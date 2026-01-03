屯門失火單位男工維修時跣腳險墮樓 警消防合力扯入屋（有片）

屯門景峰花園一個火警後進行維修的單位發生驚險事故。（網上影片截圖）

屯門景峰花園一個火警後進行維修的單位發生驚險事故。

今日（3日）中午12時37分，一名男工於屯門景峰花園第4座一個單位維修期間，被困於外牆危險位置，有人見狀連忙報警，並指他有繩綁著，但無法返回室內。警方和救援人員接報後趕至現場，與消防員合力將他拉回單位內，隨後由救護車送往屯門醫院治理。

從網上流傳的影片中可見，該名男工胸口位置有一條藍色布繫住窗框，但整個人跨坐在冷氣機上。屋內一名警員、一名男子及一名消防員用力扯著男工的上衣和雙臂，防止他墮樓；男工似乎受驚無力，全靠各人一齊發力將他拉起救入屋。可聽到圍觀的街坊議論紛紛：「佢可能驚啊」、「你又無安全帶。」當見到男工人成功獲救時忍不住喝采。

消息指，涉事現場單位於上月17日凌晨時分發生火警。獨居女住戶燒傷送院，屋內3隻貓當中兩隻死亡、一隻送交獸醫救治。火警疑是住戶點香薰失火所致。

