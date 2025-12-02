精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
屯門安定邨定福樓單位起火 女子有刀傷送院後亡 警拘 1 男涉謀殺｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】屯門安定邨定福樓今早（2 日）有單位起火，女子有刀傷，被送往屯門醫院搶救後不治，一名男子涉嫌謀殺被捕。
警方今早 7 時左右接報，指定福樓一個單位起火，人員到場後火種已經熄滅，另外單位內一名女子昏迷，有刀傷和火傷，送院搶救後延至 8 時許不治。至於涉案的男子手部受傷，案件列作謀殺，由重案組跟進。
其他人也在看
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
猜猜他是誰｜前英格蘭國腳涉嫌強姦 機場起飛前被捕
《太陽報》報導一名前在英格蘭國家隊及英超球隊效力的男子，準備乘坐廉價航班離境時被警方帶走，涉嫌企圖強姦被拘捕。消息指當事人在2010年代曾代表英格蘭出戰，最近亦頻繁公開露面，令大眾紛紛推算是誰。Yahoo 體育 ・ 1 小時前
宏福棚網造假慳10萬 151人枉死
大埔宏福苑五級火災造成至少151人遇難，公眾連日追問災難原由。政務司司長陳國基昨日聯同多名官員交代調查進展，揭發施工方新近採購的一批棚架圍網遭魚目混珠，多達95%不符合阻燃標準，更形容涉案人士「非常蠱惑」，刻意逃避政府檢測，為的只是僅約10萬元「蠅頭小利」，終釀成宏福苑逾百人枉死，痛斥涉案人士處心積慮犯案，強調一定會依法追究到底，還死傷者公道。信報財經新聞 ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 1 天前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 1 天前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
香港男大生關靖豐籲徹查大火案被拘 據報已獲釋離開警署
（法新社香港1日電） 香港大型集合住宅社區「宏福苑」發生大火，迄今至少導致146人死亡。香港新界大埔大型集合住宅社區「宏福苑」上月26日下午發生大火，迄今至少已有146人喪生，為香港近80年來最慘重火災，社群掀起對香港當局的痛批聲浪，有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署。法新社 ・ 16 小時前
平台漏洞｜內地17歲少年藉「僅退款」漏洞 騙逾400萬人幣 用作買品牌、扮大佬請客 終判囚6年
不少電商網購平店均有推出「僅退款不退貨」的服務，方便消費者免及商家簡化流情，不過不時傳出該服務遭有心人濫用，導...BossMind ・ 17 小時前
宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查 消息指在宏盛閣發現遺體
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證。消息指，近中午時分，警員在宏盛閣發現遺體。另外，愛護動物協會人員亦到場搜索動物。on.cc 東網 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜倖存者阿Wil：打開門，眼前就一黑，連呼吸都是奢侈
大埔宏福苑五級火｜日前大埔宏福苑發生的五級大火，造成了嚴重的生命損失，死亡人數增至94人，另有78人受傷。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。然而，在一片焦土之中，亦有英勇和專業救援的故事。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Lim ALim@大埔 TAI POMedical Inspire 醫．思維 ・ 20 小時前
香港宏福苑大火增至94死 衛星影像看前後對比、內部格局曝光
香港宏福苑五級大火，至11月28日上午六時，已造成94人死亡、76人受傷，還有逾200人失聯。衛星圖像顯示災難前後對比，大火前的宏福苑，外牆被鷹架以及綠色網布密密麻麻包覆，大火後外牆多處被燒毀，黑煙瀰漫。 走進大樓內部，這裡原本是4600多名居民遮風避雨的家，每戶多為10多坪的住宅單位。在附近商場暫時避難的災民，擔憂再也回不了家，也憂心經濟能力較弱的長者住戶，未來該何去何從。 上千名消防員持續灌救，火勢一度熄滅，但28日清晨五時許，大樓再度冒出火光，約兩個多小時後火勢再次撲滅。消防單位表示，將對每戶進行爆破搜索，確保無人受困。 網路上不斷出現尋人啟事，希望失聯的親屬能夠平安。同時，許多香港市民發揮守望相助精神，自發趕往現場派發物資，也有中醫師在現場提供義診與藥物。不少災民因吸入濃煙導致咳嗽，或因事件受到驚嚇而失眠。Yahoo 國際通 ・ 21 小時前
央視曝光！奶精加澱粉做成的假奶粉被銷往全中國
你網購的進口奶粉可能是假的！「假奶粉 奶粉精加澱粉」相關詞條周日（30 日）引發中國網友熱議，不少網友直呼：「沒有良心！」鉅亨網 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱網傳新田部屋急徵義工裝床架 信義會表明無發邀請 記者現場視察有足夠人手︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災以來，大量市民熱心賑災。網上近日流傳一則由用戶「penny.sun」發布的 Threads 帖文，急徵人手協助搬運及安裝床架。該帖文指 11 月 30 日下午 2 時，需要義工前往新田部屋集合，地址標示為新田新潭路 11 號。內容提及床架所需數目達 340 張，並要求參與者需自帶螺絲批、鯉魚鉗及電批等工具，同時附上聯絡人 Frankie 的電話號碼。有關訊息在網上流傳後，引起部分網民質疑，擔心是否涉及以義工名義騙取免費勞工。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜滔天火災下港人守望相助 中大學生提四大訴求後被捕 一文回顧事故五日以來重點｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，由上周三（26 日）發生至今日（12 月 1 日）已經踏入第六日。大火至今造成 146 人死亡，79 人受傷，目前仍然有 40 多宗失聯個案有待進一步調查。宏福苑居民多達 4,000 多人，市民一呼百應參與援助，大埔各個社區會堂見盡港人互相守望的場面；大批市民亦在剛過去的周末前往大埔，向眾多死難者以及殉職消防員何偉豪獻上鮮花悼念。港府表示「大埔宏福苑援助基金」已累積 12 億元資金，將會陸續支援受災家庭；然而隨着援助措施陸續推出，有居民和義工陸續反映有人懷疑從中混水摸魚，冒認身份領取福利甚至向居民索取個人資料。另一方面，針對事故的追責行動未停止，有中大學生曾經發起「四大訴求」聯署，提出獨立調查事故，不過迅即被警方國安處拘捕。此外，網上亦一度傳出義工跟地區關愛隊有糾紛，政府並且要公開澄清事件中未有人報警。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜多間餐廳與酒吧全日營收捐作賑災 暖心小店不扣成本捐款：記住他們 將來要幫襯好好多謝
大埔宏福苑五級火造成重大死傷，全港陷入哀痛，但在悲劇之中，香港各區小店與飲食業者以行動展現最真摯的人情味。有些店舖在災後立即宣布把當日或整個週末的所有營業額不扣成本全數捐出，希望支援受災居民重建生活，其中不少更是小店或經營不易的餐廳。請好好記住這些出錢出力的店，將來一定要去幫襯支持，好好多謝他們。Yahoo Food ・ 17 小時前
政府：暫時發現宏福苑四幢大廈中有七個棚網樣本未達阻燃標準
政務司司長陳國基表示，警方與廉政公署已就大埔宏福苑嚴重火災事故成立聯合工作小組，開展全方位刑事調查，又指在現場情況許可下，警方在過去兩日於宏福苑約20個不同地方採集棚網樣本，當中發現宏泰閣、宏道閣、宏仁閣及宏志閣有七個樣本未達阻燃標準。 保安局局長鄧炳強表示，目前懷疑有人將不合格棚網與符合阻燃標準的棚網混用，早前公布初步發現棚網符合標準，則是由於有人在颱風樺加沙襲港後，在更換地盤受損防護網期間以不合規棚網替換已損毀的防護網，同時為躲避抽查，選擇將符合阻燃標準的棚網安裝於容易取證的棚腳及較低層位置，並將不合規的棚網安裝在只有消防員才能到達的較高處位置，造成魚目混珠的情況。 警方至今以涉嫌誤殺罪名拘捕13人，包括12男1女，年齡介乎40至77歲，涉及大判工程公司、工程顧問公司、二判搭棚公司及二判外牆工程公司，目前調查仍在進行當中，不排除會有更多人被捕。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
宏福苑五級火｜逾 5000 人排隊獻花 有外傭哭成淚人 認識同工在事故中離世：我們有流淚，亦會祈禱｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級大火，造成至少 146 死 79 傷。市民日前發起民間悼念活動，廣福邨一帶有多個位置供市民獻花，其中最多人於最接近宏福苑的廣福休憩公園獻花。今天下午 4 時起有逾 5000 人排隊，輪候時間至少 2 小時。是日為外傭法定休假天，獻花人群中有不少為外傭，其中有外傭的兩位朋友均在意外中喪生，在悼念時哭成淚人。Yahoo新聞 ・ 1 天前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪判12個月感化
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）涉 2024 年 2 月，在港鐵大圍站上行扶手電梯上偷拍女子裙底，最終被途人揭發。鄺早前承認控罪，周一（12 月 1 日）在沙田裁判法院判刑。署理主任裁判官鄭紀航考慮他認罪及初犯，接納報告建議，判處 12 個月感化。法庭線 ・ 17 小時前
大埔宏福苑火災增至151死 仍有逾40人失聯
警方就大埔宏福苑火災交代最新進展，表示過去兩日已完成於宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣及宏盛閣的搜索，今早(1日)於宏昌閣及宏新閣開展搜查工作，截至今日下午約4時，死亡人數增至151人，有39具遺體尚待辨認，現時仍有逾40宗失聯個案，不排除死亡數字會進一步上升。 新發現並移走的8具遺體全數來自宏昌閣，當中3具是消防隊早前已發現的死者，警方表示，現時宏昌閣及宏新閣的搜索工作分別完成約25%及75%，主要由於宏昌閣是最早起火及較遲完全撲滅火勢的大樓，因此內部環境非常惡劣，災難遇害者辨認組將盡力搜查現場，期望能尋獲所有死者或能夠協助辨認其身份的物品和線索。 至於工人方面，警方熱線收到涉及懷疑失蹤搭棚、地盤及裝修工人相關個案共有4宗，目前已確認兩宗個案在今次火災中死亡，一人受傷留院，目前有一人仍然失聯。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
宏福苑五級火災｜宏昌閣再發現遺體 死者增至151人 12名受傷消防員已出院(羅家晴報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，警方在宏昌閣再發現遺體，死亡人數增至151人，而12名受傷消防員已出院。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣，約中午時分，五至六名辨認組成員抬出遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣、宏盛閣五座的搜索行動，現時繼續宏新閣及宏昌閣的搜索。警方稱，已經完成宏新閣四分三搜索，未發現遺體，宏昌閣則完成了四分一搜索工作，發現八具遺體，當中三具是消防較早前已經找到。警務處新界北總區指揮官林敏嫻：「為何這麼多(遺體)呢？大家都知道宏昌閣是第一棟大樓起火，亦都是較遲熄滅的，所以入面的環境是非常之惡劣、滿目瘡痍，有部分的遺體是殘缺不全，甚至燒成一些灰燼。但無論如何，警方都會繼續在災場盡力搜索，希望找到死者，或是能夠辨認到他們的一些物品，或是線索。」警方指，災難遇害者辨認組會一次過完成工作，不會再進行覆查，會盡力辨認死者物品，期望三星期內完成工作，現時死者家屬已經辨認了104具遺體，尚有39具遺體未辨認。警方又安排遇難者家屬在宏福苑附近路祭，現場設有多張桌子擺放死者遺照和香燭祭品，約now.com 新聞 ・ 15 小時前