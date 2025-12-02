宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
屯門安定邨定福樓單位起火 50歲女子有刀傷及燒焦痕跡送院亡 51歲丈夫涉謀殺被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】屯門安定邨定福樓今早（2 日）有單位起火，女子有刀傷，被送往屯門醫院搶救後不治，一名男子涉嫌謀殺被捕。
警方屯門警區刑事總督察莊婉娜晚上交代案情指，警方今早 6時 59 分接報，指屯門安定邨定福樓一個單位發生火警，及有人受傷。消防到場後，將單位內大約1米乘1米的火種救熄，並在單位客廳發現一名女子昏迷倒卧地上，身上有多處嚴重刀傷，也有燒焦痕跡，女子送屯門醫院搶救，延至早上8時 19 分不治。
警方表示，在單位外拘捕一名男子，涉嫌「謀殺」及「縱火」，由屯門警區重案組調查。初步發現，死者為一名 50 歲本地女子，據報為便利店職員；被捕人是 51 歲本地男子，為死者的丈夫，報稱任職保安員。
上址單位為死者及被捕人同住，被捕人十年前確診患有精神分裂，需要長期接受精神科治療，死者則沒有精神病記錄。鄰居和非同住家人知悉兩夫婦經常因鎖事炒架，今日清晨，鄰居聽到單位傳出女子哭喊聲，相信當時兩夫婦發生爭執，被捕男子受到刺激，以切肉刀向死者施襲，導致死者頭部、頸部和雙手有多於20處嚴重刀傷，現場及死者身上有燒焦痕跡，當單位火勢猛烈，被捕人因驚慌逃離單位，向父親和保安求助，保安員隨即報警。
警方在單位內檢獲懷疑涉案的切肉刀、打火機和被焚燒的紙張。初步調查顯示，案件不涉及感情或經濟問題。死者死因留待法醫解剖。被捕男子正扣留調查，將被暫控「謀殺」，並交由屯門法院提堂。
國安處拘張錦雄獲准保釋候查 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜獨立委員會權限範圍未知 獨立調查委員會具法定權力 一文睇清兩者差異｜Yahoo
行政長官李家超今日（2 日）出席行政會議前，宣布會就大埔宏福苑五級火成立「獨立委員會」，並由法官主持，審視事故的起火及迅速蔓延的原因，以及其他相關問題。事故發生後，坊間都倡議政府應該參照 1995 年嘉利大廈五級火，以及 2012 年「南丫海難」等事件成立「獨立調查委員會」調查，到底李家超今日所指的「獨立委員會」，跟「獨立調查委員會」有何分別？Yahoo新聞 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜黃碧嬌稱大火屬人禍 將報案求查現屆法團是否瀆職 3.3億大維修由上屆法團拍板
大埔宏福苑五級火焚燒43小時，累計造成至少146人死亡，79人受傷，事件令人痛徹心扉，其中屋苑的大維修工程風波...BossMind ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜倖存者阿Wil：打開門，眼前就一黑，連呼吸都是奢侈
大埔宏福苑五級火｜日前大埔宏福苑發生的五級大火，造成了嚴重的生命損失，死亡人數增至94人，另有78人受傷。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。然而，在一片焦土之中，亦有英勇和專業救援的故事。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Lim ALim@大埔 TAI POMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火︱救恩書院學生罹難取消考試 大埔浸信會公立學校暫遷教大上課
大埔宏福苑火災至今造成146死，多人仍然失蹤。位於大埔富善邨的救恩書院，有學生不幸離世，校方啟動危機處理機制，宣布取消今明兩天（1日及2日）各級的考試，改為特別上課日，以情緒支援學生為首要任務。 救恩書院校長溫結冰指，該校有學生於火災中不幸離世，全校師生深感難過悲痛，校方已即時啟動危機處理機制，校⻑、副校⻑、輔導am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜勞工外傭團體：不排除有人用家屬證件行騙 籲市民勿直接捐款｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火後，不少市民踴躍捐款救災，但接連傳出有人借機騙財。有外傭及勞工團體發出聯合聲明，指有可疑人士利用火災之名行騙，不排除有人利用家屬證件行騙獲利。團體呼籲市民保持警惕，認為在這階段不宜直接捐款予死者遺屬。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
許瑋甯邱澤結婚誓詞太動人，強勢的二人遇上彼此變得「恰到好處」：可以在對方面前毫無保留地做自己
許瑋甯、邱澤於 11 月 28 日補辦婚宴，星光雲集也蓋不過二人的甜蜜愛情！許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣並於 2021 年登記結婚，今年 8 月更迎來小男嬰，一家三口幸福美滿。他們的結婚誓詞引起全網討論，強勢的二人成為對方的終生伴侶，真的比電影更讓人羨慕！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
徐子珊投資珠寶生意 親自設計隨附手寫信予粉絲被讚窩心
徐子珊2004年勇奪香港小姐冠軍，加入TVB後隨即獲力捧，拍攝過《My盛Lady》、《美麗高解像》、《雷霆掃毒》等多部劇集，又曾進軍樂壇，跳唱歌《Hit me》令人印象深刻。徐子珊又投資7位數字創立自家珠寶品牌Kate Tsui，成為珠寶設計師及珠寶網店老闆娘。不過，2019年，徐子珊讀完心理學碩士後無預警宣布退出娛樂圈，而且近乎銷聲匿跡，就連老拍檔吳卓羲曾於去年自爆無法聯絡徐子珊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
廣東模特兒大賽大媽冠軍 拍片澄清冇俾幾十萬換獎 一口廣式普通話好搶耳
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬由樣貌到身材都同「模特兒」三個字有好大落差，紛紛O咀兼且負評毒舌出晒嚟Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
宏福苑五級火｜倖存貴婦狗獲奇蹟救援 郭秀雲抱緊處理感動狗主：多謝佢無限次｜Yahoo
日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」Yahoo新聞 ・ 12 小時前
宏福苑五級火 ⎢ 記者問為何不設獨立調查委員會 陳國基無回應
政務司司長陳國基今日傍晚（2 日）會見傳媒，簡介立法會選舉安排。有記者借機就今早行政司官李家超公佈的「獨立委員會」提問，為何政府不成立獨立調查委員會。陳國基並無回應，新聞官更提示記者，今次會見傳媒只聚焦立法會選舉安排。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
一路繁花2︳劉嘉玲同內地相親父母舌戰 堅持唔生育「再讓我選擇還是不生」
早前劉嘉玲參加嘅內地綜藝節目《一路繁花2》釋出預告片，嘉玲姐被當面問「不生孩子如何延續生命」時，直言「像我就是不想生」Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
不只靠醫美！49歲林心如出席許瑋甯婚禮美貌引發熱議，超自律保養清單曝光：一週5次運動、眼睛以下全防曬避免兩頰顴骨長斑
※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒林心如5大「逆生長」凍齡心法：防曬是抗老根本，出門必備「防曬口罩」林心如坦言，年輕時代謝好，曬黑了很快就能白回來，但隨著年紀增長，她深刻體會到紫外線是肌膚老化的最大元兇。現在的她，防曬做得滴水不漏，除了戴帽子，還會多戴...styletc ・ 4 小時前
圖輯｜宏福苑五級火 大埔現獻花市民人龍 心意卡寄語「天佑大埔」有青少年自製黑絲帶免費派發 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，造成至少 128死79傷，大批居民痛失家園。自昨日起，陸續有市民到場獻花，包括大埔廣福邨平台、廣福休憩公園等多個地點。Yahoo新聞 ・ 2 天前