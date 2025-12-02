屯門安定邨定福樓單位起火 50歲女子有刀傷及燒焦痕跡送院亡 51歲丈夫涉謀殺被捕｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】屯門安定邨定福樓今早（2 日）有單位起火，女子有刀傷，被送往屯門醫院搶救後不治，一名男子涉嫌謀殺被捕。

警方屯門警區刑事總督察莊婉娜晚上交代案情指，警方今早 6時 59 分接報，指屯門安定邨定福樓一個單位發生火警，及有人受傷。消防到場後，將單位內大約1米乘1米的火種救熄，並在單位客廳發現一名女子昏迷倒卧地上，身上有多處嚴重刀傷，也有燒焦痕跡，女子送屯門醫院搶救，延至早上8時 19 分不治。

警方表示，在單位外拘捕一名男子，涉嫌「謀殺」及「縱火」，由屯門警區重案組調查。初步發現，死者為一名 50 歲本地女子，據報為便利店職員；被捕人是 51 歲本地男子，為死者的丈夫，報稱任職保安員。

上址單位為死者及被捕人同住，被捕人十年前確診患有精神分裂，需要長期接受精神科治療，死者則沒有精神病記錄。鄰居和非同住家人知悉兩夫婦經常因鎖事炒架，今日清晨，鄰居聽到單位傳出女子哭喊聲，相信當時兩夫婦發生爭執，被捕男子受到刺激，以切肉刀向死者施襲，導致死者頭部、頸部和雙手有多於20處嚴重刀傷，現場及死者身上有燒焦痕跡，當單位火勢猛烈，被捕人因驚慌逃離單位，向父親和保安求助，保安員隨即報警。

警方在單位內檢獲懷疑涉案的切肉刀、打火機和被焚燒的紙張。初步調查顯示，案件不涉及感情或經濟問題。死者死因留待法醫解剖。被捕男子正扣留調查，將被暫控「謀殺」，並交由屯門法院提堂。