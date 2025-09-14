屯門小坑村壯漢猝死 原因有待調查

【on.cc東網專訊】藝人森美在社交網分享有型有款的風扇衫，在夏天着出街，實在涼快得多。香港夏天愈來愈熱，不少人也會使用手提風扇，但若在戶外穿上一件風扇衫更能夠降溫，貪靚的森美不時在主持的電台節目中講到，希望有一件靚款的風扇衫，能夠在保養、維修電單車時降溫，但早

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前