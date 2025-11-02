屯門小巴輕鐵相撞 12人受傷

小巴與輕鐵相撞。（有線新聞截圖）

屯門有小巴與輕鐵相撞。今日(2日)凌晨零時48分，一輛44B線小巴沿青麟路往落馬洲方向行駛，一列輕鐵則沿青麟路往屯門方向行駛，駛至青麟路附近時，兩車相撞，碰撞後輕鐵列車衝前脫軌。

意外中共有12人受傷，其中64歲的小巴司機一度被困車內，由消防人員救出，34歲輕鐵車長同告受傷；另外兩車上合共10名乘客同樣受輕傷，全部人清醒送往屯門醫院治理。警方正調查意外原因，案件列作「交通意外-有人受傷」跟進。

由網上影片所見，小巴車頭擋風玻璃碎裂，車頭嚴重損毀；輕鐵車身同告損毀。據報懷疑有人當時看錯燈號肇禍。



