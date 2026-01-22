屯門市廣場宜家「開大舖」？ 4男女持「IKEA文件」入AEON睇舖惹猜測

社交平台近日流傳屯門市廣場有男女人員手持印有「宜家家居」標誌的文件於連鎖超市AEON的樓層「睇鋪」(「屯門友」fb)

宜家家居(IKEA)一直深受港人歡迎，位於屯門市廣場1期3樓的IKEA期間限定店於去年12月中開幕，是該品牌首度「進駐」大西北，售賣客廳、廚房和睡房用品等，惟不設美食站，加上被指分店規模有限，令一眾街坊網民表失望，稱「個位咁細」、「冇美食店已經失敗」、「傢俬只係配菜，美食先係重點」、「還我熱狗」，惟社交平台近日流傳屯門市廣場有男女人員手持印有「宜家家居」標誌的文件於連鎖超市AEON的樓層巡視「睇舖」，猜測屯門IKEA可能擴張租用位置「開大舖」。《am730》正向IKEA查詢會否擴展屯門市廣場的分店。

周三社交平台專頁「屯門友」引街坊報料拍照，可見屯門市廣場1期連鎖超市AEON的樓層位置有4名男女在巡視，期間兩位女子手持文件指向左方，後方一位男子手持的文件可見印有「宜家家居」標誌。專頁猜測四人是「睇舖」，懷疑屯門IKEA可能擴大租用現時AEON樓層的位置，「IKEA唔知係咪真係會開大舖呢？AEON個位又真係夠大可以做埋小食部，作為街坊真係好期待！」

網民：二選一寧願揀...

帖文發布後引起居於屯門的網民留言熱議，惟大多數都表明希望保留AEON，「屯門市廣場唔可以無Aeon，如果只能二選一，我會揀Aeon」、「aeon係屯市地標！」、「屯門aeon係所有屯門人嘅回憶，冇左aeon等於屯門人缺少咗一忽嘅感覺」、「Aeon重要好多，Ikea開3樓/等戲院嗰位啦」，亦有人支持IKEA，「真係好期係屯門市廣場開IEKA+美食坊」、「同區咁多超市多一間少一間其實無分別，ikea 就唔同啦！」，另有網民問「其實係唔係睇緊無印個位」。

