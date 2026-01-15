渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
屯門市廣場男子持刀 途人驚慌走避 警員開兩槍制服 疑犯送院｜Yahoo｜有片
【Yahoo 新聞報道】屯門今 （15日）發生有人持刀事件，晚上約 7 時許，一名男子在屯門市廣場商場附近持刀徘徊，警方派員持盾到場，在地下位置制服男子，疑犯送院，據了解，現場警員曾開槍。
網上片段顯示，一名身穿白衣男子在商場附近地下持刀揮舞，途人驚慌走避，多名配戴裝備持盾警員到場，片段傳出至少兩下懷疑槍聲，白衣男子倒下，警員將疑犯制服。
其他人也在看
尖沙咀21歲女帶新相識3洋漢酒店房間暢飲 醉醒失值逾百萬元手錶
【on.cc東網專訊】尖沙咀發生偷竊案。今日(15日)早上10時55分，梳士巴利道一五星級酒店職員報案，指一名女房客報稱，被人盜去一隻價值約116萬元的手錶。人員接報到場調查，翻查閉路電視片段，確定3名懷疑涉案男子，今晨約7時離開事主房間，案件列偷竊處理，並追緝on.cc 東網 ・ 9 小時前
47人案被告獲釋｜朱凱廸刑滿出獄 七人車載返屋苑 逾十警駐守阻拍攝：點解你哋入到嚟？︱Yahoo
民主派初選 47 人案再有被告獲釋，前立法會議員朱凱廸服畢 4 年多刑期，今早（15日）清晨獲釋，由七人車監獄送抵屋苑。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
35歲男隨機砍殺七旬漢 稱受「天狼星人」指示求減責 官指手法兇殘囚終身
35 歲無業男涉 2021 年 8 月，在屯門遊樂場涼亭，用斧頭隨機砍殺七旬漢，並在警誡錄影會面中，稱受「天狼星人」指示殺人。他否認謀殺罪受審，陪審團早前一致裁定罪成，周三（14 日）在高等法院被判終身監禁。法庭線 ・ 1 天前
日本男子取箱被關10分鐘！ 司機嚇傻救人的交通災厄！
這聖誕節過得也太刺激了吧！12月25日晚間，熊本市的九州產交巴士上演一場真人版密室逃脫。從北海道玩回來的男子，在武藏丘站下車時，打算自己動手取行李箱。 誰知司機沒注意，咔嚓一聲就把艙門關上，把他困在狹窄黑暗的空間裡。男子趕緊開手機燈照明，打電話給父母報平安。Japhub日本集合 ・ 1 天前
前港姐冠軍劉倩婷現身政總開會與特首同場 擁多項殊榮去年獲政府頒授榮譽勳章
2009年香港小姐冠軍劉倩婷（Sandy）自從與堪輿學家李丞責結婚後便淡出幕前，主力照顧家庭及向慈善發展，更有不少公職在身及獲頒發多項殊榮。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
嗆川普遭停職 美國聯合汽車工會力挺福特工人
（法新社紐約14日電） 美國總統川普昨天在密西根州參訪汽車工廠時，對一名嗆聲的福特（Ford）工人比出不雅手勢並爆粗口。根據一段廣為流傳的影片，川普昨天赴密西根州迪爾伯恩（Dearborn）參訪福特F-150工廠，面對嗆聲員工的噓聲與叫囂，川普神情嚴厲，回嗆幾句難聽話，隨後豎起中指。法新社 ・ 6 小時前
啟德承豐里一地盤兩工人被平台板夾傷 其中一人不治
【Now新聞台】啟德一個地盤發生工業意外，兩名工人被平台板夾傷，其中一人送院後不治。現場是啟德承豐里一個地盤，下午四時許，兩名工人在地盤工作時懷疑被平台板夾住被困，工友發現報警。消防員到場將兩名傷者救出，其中一人昏迷，由救護車送去聯合醫院，之後不治。勞工處正調查事件。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
三日內兩宗吊運意外｜荃灣地盤風煤樽墮下壓中三人 29 歲工友不治 40 歲工友情況嚴重｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】荃灣一個地盤今（14 日）發生致命工業意外。下午約 1 時 34 分，寶豐路一個建築地盤天秤吊運3支風煤樽時，疑風煤樽鬆脫由高處飛墮而下，3名男工遭擊中。其中29歲工友送院後不治，警方正調查意外原因。Yahoo新聞 ・ 1 天前
22歲港漂女大學生假冒官員收錢被捕 揭另涉6騙案呃280萬元
【on.cc東網專訊】本周二(13日)下午，一名22歲男事主報案指，較早前接獲一個懷疑自稱公職人員來電，涉嫌干犯罪行，正被有關機構調查，要求他們繳交保證金，並相約於西區堅尼地城一帶當面收款。事主覺得事有可疑遂報案求助。西區警員展開調查及進行埋伏，同日下午當騙徒與on.cc 東網 ・ 9 小時前
荃灣地盤風煤樽墮下壓傷三名紮鐵工 29歲工友不治 三日內兩宗吊運意外(劉倩桐報道)
【Now新聞台】荃灣一個地盤，一批吊運的風煤樽由高處跌下，壓傷三名工人，其中一人送院後不治，是本港三日以來第二宗涉吊運的致命工業意外。 29歲工人被氣樽壓中昏迷，救護員為他心外壓急救，送到瑪嘉烈醫院，其後證實不治。一名40歲工人則重傷送往深切治療部救治。另外一人在閃避時扭傷，清醒送往仁濟醫院治理。現場是位於荃灣寶豐路一個正進行道路擴建工程的私人發展商住宅項目地盤，由震昇工程承辦。現場有風煤樽放在鐵籠內，之後亦有大批樽被運走，警方及勞工處人員到場調查。下午一時許，工人以天坪用鐵籠吊運三枝風煤樽時，懷疑有風煤樽從半空跌下，三名紮鐵工人走避不及被壓傷。勞工處接報後派員到場，並展開調查。工業傷亡權益會亦到場了解事件。本港三日內發生兩宗致命工業意外，均涉及吊運工序，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文促請有關單位盡快徹查事件。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「為何意外仍然不斷發生，究竟哪一個環節出錯了，事前有無做足風險評估，為何上面吊運，下面仍需要開工？中間的溝通是如何？有沒有人在現場監察？我們希望勞工處和承建商盡快交代，並要求僱主和承建商盡快作出善後安排，協助傷者和家屬度過難關。」建造業總工會亦表示，一般情now.com 新聞 ・ 1 天前
屋宇署：荃灣一名業主不遵從清拆令被判罰款逾13萬元
屋宇署表示，一名業主由於不遵從根據《建築物條例發出的清拆令，昨日(14日)在西九龍裁判法院被定罪及判罰款合共13.15萬元，當中12.31萬元屬就罪行持續的日數所判的罰款。 有關個案涉及荃灣荃樂街一幢住宅大廈的兩個處所平台上，分別有面積為125平方米及60平方米的搭建物；以及一道被拆除的防火門。該等僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署根據《建築物條例》向業主發出兩張清拆令。該名業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署檢控。 屋宇署發言人表示，僭建物可導致嚴重後果。業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇及公眾安全。 根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款最高2萬元。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
一日內兩宗致命工業意外｜恒生最後交易日成交飆至 97 億｜林峯東京演唱會宣布延期｜1 月 15 日・Yahoo 早報
荃灣一個地盤周三（14 日）發生致命工業意外。下午約 1 時 34 分，寶豐路一個建築地盤天秤吊運 3 支風煤樽時，疑風煤樽鬆脫由高處飛墮而下，3 名男工遭擊中。其中 29 歲工友送院後不治，警方正調查意外原因。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
宏福苑五級火︱警方廉署至今共拘捕 36 人 其中 16 人涉誤殺 勞福局推地盤全面禁煙︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑去年 11 月 16 日發生嚴重火災，保安局局長鄧炳強今日（14 日）在立法會表示，政府高度重視火警調查工作，務求追究所有責任。截至目前，警方已就火災拘捕 22 人，當中 16 人涉嫌「誤殺」， 6 人涉嫌「欺詐」；另有 8 人涉嫌利用火災詐騙，以及涉嫌使用虛假棚網證明書而被捕。廉政公署則以貪污相關罪名拘捕 14 人。Yahoo新聞 ・ 1 天前
10港客遊北海道旭岳迷路 全部安全下山1人現低溫症
【on.cc東網專訊】日本傳媒周三（14日）報道，10名來自香港的遊客周二（13日）下午在北海道東川町旭岳迷路，其中一人出現體溫過低症狀。on.cc 東網 ・ 1 天前
情人節不只2月14日！一年14個情人節逐個數 單身貴族都有專屬的「單身情人節」
若然大家無法在情人節正日慶祝，其實也不用擔心。事關一年原來有14個情人節，而且每個月都有特別意思，情侶們喜歡何時慶祝都沒有問題！就算是單身人士，都有一個專屬情人節，可以與朋友大肆慶祝！Yahoo Style HK ・ 1 天前
宏福苑五級火 有人涉冒災民騙款 男子被控處理6.4萬元「黑錢」續保釋
有人疑自稱是大埔宏福苑大火災民，在網上請求金錢援助，數名市民轉帳後發現受騙。32 歲男子被指處理一筆 6.4 萬元款項，被控洗黑錢罪，案件周四（15 日）在西九龍裁判法院再訊。辯方申請押後待索取文件及法律意見，案件押後至 3 月 12 日再訊，期間被告准以原有條件保釋。法庭線 ・ 5 小時前
尹錫悅戒嚴案︱特檢組求判處死刑 控方：至今無反省或承擔責任︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】韓國前總統尹錫悅因在 2024 年 12 月突然宣布緊急戒嚴，被控涉嫌主導內亂，一審案件踏入結案階段。特別檢察組今日（13 日）在首爾中央地方法院結案陳詞時，正式向法院請求以「內亂頭目」罪名，判處尹錫悅死刑。Yahoo新聞 ・ 1 天前
本地｜立法會大會 李家超：宏福苑大火 不論是基層或高層都會懲處
新一屆立法會召開首次大會，行政長官李家超向大會發言，指會聆聽議員意見，確保行政立法良性互動。 行政長官李家超表示：「第八屆立法會任重道遠，政府及立法會要做的工作很多。處理火災後支援及重建是即時的工作，同時我們要拼經濟、謀發展、搞建設、惠民生。我希望議員履行治港重任中，勇於承擔，在反映民意過程中，不是隨波逐流，會帶領市民，為他們提供正確資訊及事實，過濾錯誤訊息，發揮治理者的影響力。我樂意聽取意見，包括議員認同或不認同政府的意見。議員不認同政府政策時請指出問題，並提出建議，我們會重視及認真考慮。」 就宏福苑火災跟進工作，李家超表示，已帶領政府團隊全速推進各項支援和善後工作，成立三個工作組，全力調查支援和善後工作，警務處拘捕16人涉嫌誤殺、拘捕6人涉嫌欺詐，廉政公署拘捕14人，涉嫌貪污舞弊。針對良莠不齊的棚網，發展局指令棚網即時下架，改革審批和檢測制度。 他說緊急支援和募捐小組以及應急住宿安排工作組，由兩位副司長分別主持，積極統籌各個局和部門為災民提供快速支援，政府成立的大埔宏福苑援助基金已籌集43億元，並為災民發放各類津貼和補助，亦透過一戶一社工為居民提供支援和一站式服務。 他指，為查明事Fortune Insight ・ 1 天前
荃灣荃樂街業主不遵從清拆令 被判罰款逾13萬元
【on.cc東網專訊】荃灣荃樂街住宅大廈一名業主由於不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的清拆令，昨日(14日)在西九龍裁判法院被定罪及判罰款合共131,540港元，當中123,120港元屬就罪行持續的日數所判的罰款。on.cc 東網 ・ 10 小時前
FBI搜《華郵》記者住所 指控涉非法獲取及報道機密資訊 新聞權益組織：深感不安｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國《華盛頓郵報》一名跟進特朗普政府大規模裁員計劃的記者 Hannah Natanson，其位於弗吉尼亞州的住所周三（14 日）遭聯邦調查局(FBI)人員搜查，被指控涉及非法獲取及報道機密資訊等。Yahoo新聞 ・ 3 小時前