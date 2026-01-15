屯門市廣場開槍案︱男子持刀挾持女途人被兩警擊斃 警方不排除疑犯受毒品影響｜Yahoo｜有片

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
【Yahoo新聞報道】屯門市廣場今日（15 日）晚上發生警員開槍事件，一名男子在商場附近持刀揮舞，並挾持一名女途人，警方多次警告無效後，兩名衝鋒隊警員各自開一槍將男子制服。男子中槍後送往屯門醫院搶救，延至晚上 8 時 40 分 證實不治。警方表示，事件中警員使用槍械符合警隊既定指引，不排除男子犯案時受毒品影響。
網上片段顯示，一名身穿白衣男子 Donki 搶走一把利刀，之後在商場附近地下持刀揮舞，途人驚慌走避，多名配戴裝備持盾警員到場，片段傳出兩下槍聲，白衣男子倒下，警員將疑犯制服。據了解，姓裴疑犯 34 歲，越南籍，曾犯案纍纍，案底包括盜竊、藏毒及傷人等。
商店取走約 12 吋長刀
新界北總區刑事部高級警司鍾麗詒表示，警方於晚上 7 時 10 分 接報，指一名可疑男子在屯門一間商店取走一把刀。衝鋒隊趕赴現場後，在屯匯街發現該名男子手持一把約 12 吋長的刀，向多名途人揮舞，造成恐慌，途人爭相走避。警員即時發出口頭警告，但未能奏效，遂向男子發射一發胡椒水劑子彈，屬較低層次武力。
警方表示，男子其後經屯市一個入口進入商場，再迅速由另一出口離開。當男子步出商場時，隨即劫持一名女途人，並舉起手上利刀向女途人施襲。警員再次作出口頭警告仍然無效，兩名衝鋒隊警員其後各自開一槍，男子中槍後倒地，隨即被警方制服。
警方即時將女途人移離現場，並為中槍男子及女途人進行急救。男子其後被送往屯門醫院，延至晚上 8 時 40 分 搶救後證實不治；女途人受傷，傷勢為輕微擦傷，送院治理。
男子有黑社會背景
鍾麗詒指出，警方在男子身上檢獲懷疑危險藥物及一支伸縮警棍，並在其體內發現一粒彈頭，現場外牆發現子彈孔，檢獲兩個彈殼。死者為一名 34 歲本地男子，持香港身份證，警方指男子有黑社會背景，並無其他同黨，亦有與毒品相關的案底。警方不排除男子犯案時受毒品影響，至於是否涉及精神問題，警方表示需作進一步了解。
警方：符合使用槍械要求
屯門警區指揮官高級警司黃浩瀚表示，香港警隊就使用槍械有嚴格指引，基於事件嚴重性及拯救女途人的迫切需要，兩名衝鋒隊人員符合使用槍械的要求，屬在沒有其他選擇下使用槍械。他指出，警員一直接受嚴格訓練，使用槍械時會瞄準身體最大部位，今次兩槍亦擊中相關位置。
黃浩瀚強調，當較低層次武力未能阻止事件，警方有需要提升武力，以防止無辜市民生命受到即時威脅，形容今次行動符合警隊武力使用原則，並成功拯救一名女途人的性命。
