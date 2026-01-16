屯門市廣場開槍案︱紅十字會聯絡商戶及職員評估需要 為大眾設 24 小時心理支援熱線︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】屯門市廣場昨晚（ 15 日）發生警員開槍事件後，香港紅十字會表示，事件引起社會廣泛關注，亦可能為市民帶來不安情緒，呼籲大眾照顧自己及身邊人的情緒需要。紅十字會稱，心理支援團隊已即時聯絡屯門市廣場商戶及職員，了解心理支援需求。

香港紅十字會表示，突發事件對不同人士的影響各有不同，如市民或親友在任何情況下需要協助，可致電香港紅十字會 24 小時心理支援熱線，獲得即時陪伴與傾訴。紅十字會又稱，與他人分享困擾感受「並無不妥」，亦是維持心理健康的重要一步。熱線為 5164 5040 。

中槍男子搶救不治

警方昨晚交代案情指，一名男子在屯門 Donki 取走一把刀後，在屯匯街向途人揮舞，警員多次口頭警告無效，其後發射一發胡椒水劑子彈。

警方稱，男子其後進入商場再由另一出口離開，步出商場時挾持一名女途人，並舉刀向女途人施襲。兩名衝鋒隊警員再作出口頭警告不果後，各自開一槍，男子中槍倒地並被制服。

中槍男子送往屯門醫院搶救不治。警方稱，在男子身上檢獲懷疑危險藥物及一支伸縮警棍，不排除男子犯案時受毒品影響，並指警員使用槍械符合警隊既定指引。